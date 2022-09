57ste Tineke van Heule Rüth Tack blikt terug op haar Tinekesjaar: “Het jaar is voorbijgevlogen”

In sprookjes luidt het maar wat vaak wie het schoentje past, trekke het aan. In Heule ruimt dat schoentje plaats voor een zilveren Tinekeslint. Vanaf vanavond dingen tien gemotiveerde kandidates mee voor dat felbegeerde lint. Voor Sentenaar Rüth Tack (19) heeft de start van een nieuwe Tinekesverkiezing een speciale betekenis.

Een jaar geleden werd ze gekroond tot het 57ste Tineke van Heule. Nu het tweede weekend van september weer nadert, wordt het tijd om de titel door te geven aan een nieuw Tineke. Hoewel ze vindt dat het jaar echt voorbijgevlogen is, blikt Rüth Tack enkel met warme gevoelens terug op haar Tinekesjaar. Even terug naar zondag 12 september 2021. Vele Heulenaars duiken de laatste échte feestnacht van de 57ste Tinekesfeesten in.

“Als ik foto’s van de verkiezingsavond zie, krijg ik meteen kippenvel” Rüth tack

Voor Sentenaar Rüth Tack en haar eredames, Jamien Claerhout en Ruth D’Haeyere, werd het echter een avond om nooit te vergeten. Omstreeks 23.30 uur roept burgemeester Ruth Vandenberghe, die andere Rüth uit tot het 57ste Tineke van Heule. Heule en bij uitbreiding ook een groot deel van Sente gaan uit hun bol. “Aan de uitreiking zelf hou ik alleen maar wat vage herinneringen over. Je wordt langs alle kanten gecomplimenteerd en je schiet vol. Maar als ik de foto’s zie van die avond, krijg ik kippenvel.”

Koffie schenken

Hoewel velen denken dat de Tinekesfeesten na het vuurwerk op hun laatste benen lopen, begint het echte werk voor het nieuwbakken Tineke van Heule pas nadien. Zo mag het kersverse Tineke samen met haar twee eredames, Heule een jaar lang verder op de kaart te zetten. Bijvoorbeeld door de aftrap te geven op KVK of lotjes uit te delen aan verschillende winkels op de Dag van de Klant. Al pikt Rüth Tack er een ander, iets minder grootschalig, moment uit als absoluut hoogtepunt van haar Tinekesjaar. “Toen we hoorden dat het jaarlijkse familiefeest in Ter Melle niet doorging, bracht ik samen met de eredames een bezoekje om er koffie te schenken. Het vervangt dat familiefeest natuurlijk niet, maar de bewoners waren heel erg dankbaar. Dat is één van de vele momenten die me nog lang zullen bijblijven.”

Coachende rol

Het allerlaatste wapenfeit van Rüth en haar eredames vindt dit weekend plaats. Ze krijgen de belangrijke taak om de tien kandidates die nu strijden om het felbegeerde lintje gedurende het weekend te begeleiden. “De werkgroep is zodanig druk bezig tijdens het weekend, dat wij de taak krijgen om de kandidates te coachen. We kunnen uit onze eigen ervaring wat tips meegeven en hen geruststellen mocht het nodig zijn.”

Zelf nam de Sentenaar al een kijkje op de repetities en ze merkt dat de poule aan kandidates een plezante bende is. “Door corona hadden wij zelf weinig tijd om echt kennis te maken met de anderen. Maar dit jaar kennen de kandidates elkaar als het ware al door en door. Het is een toffe bende en ze gaan het ongetwijfeld fantastisch doen.” Het Tinekesavontuur van Rüth hoeft volgens haar na dit weekend niet te eindigen. Ze koestert de ambitie om ooit lid te worden van de werkgroep, volgens haar ook de echte helden van het weekend. “Het is fantastisch om te zien hoe zo’n hechte groep een evenement van dit kaliber op poten zet. Ik ben hen daar dan ook ongelooflijk dankbaar voor. Als ik hen zo bezig zie, dan begint het wel te kriebelen om binnen een aantal jaar ook lid te worden”, besluit Rüth enthousiast.