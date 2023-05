56 brandweermannen en -vrouwen nemen intrek in gloednieuwe kazerne: “Emotioneel moment”

Zo’n 520 dagen na de eerste spadesteek eind 2021 is de nieuwe brandweerkazerne op de hoek van de Gentseweg (N43) met de Expresweg (N382) geheel gebruiksklaar. Op zaterdagvoormiddag vond de operationele verhuis plaats. De posten van Beveren-Leie en Waregem namen elk afscheid van hun oude kazerne, en trokken nadien in colonne naar hun nieuwe uitvalsbasis in Sint-Eloois-Vijve. “Hier starten we samen een nieuw verhaal.”

Om 9.45 uur werd er verzameld in de Liebaardstraat in Beveren-Leie, waar de 15 manschappen afscheid namen van hun oude kazerne. Rond 10.30 uur was het de beurt aan de 41 brandweermannen en -vrouwen van de Waregemse post. Na een laatste toer door hun voormalige uitvalsbasis langs de Weversstraat overhandigden ze de sleutel aan het stadsbestuur. Nadien trokken alle voertuigen in colonne naar Sint-Eloois-Vijve.

Er was heel wat bekijks langs de Gentseweg. Papa’s en mama’s namen hun kinderen mee die zichtbaar genoten van de grote rode wagens die een voor een de oprit van het nieuwe complex binnenreden. Buiten de gloednieuwe kazerne stonden vrienden, familie en nieuwsgierigen de dienstverleners op te wachten. Tientallen ere-officieren en oud-brandweerlieden haalden hun uniform nog eens van stal.

5 miljoen euro

Na de operationele verhuis werd de nieuwe kazerne op indrukwekkende wijze ingehuldigd. Kolonel Olivier Dorme, zonecommandant van Fluvia, bedankte de stad, de architecten, het bouwteam en alle medewerkers voor hun inzet van de voorbije maanden. “De laatste weken werd door iedereen nog een versnelling hoger geschakeld. De dispatching levert nog een laatste inspanning om deze nieuwe post operationeel te maken.”

De aansturing van de nieuwe kazerne zal gebeuren door kapitein Yvan Vervaeke, luitenant Philip Kerckhove en sergeant-majoor Tommy Verkaemer. Vervaeke neemt de taak van postverantwoordelijke op zich.

De investering in dit nieuwe gebouw bedroeg zo’n vijf miljoen euro en biedt plaats voor 56 manschappen. Het beschikt, naast de voertuigenhal en kleedruimtes, ook over moderne opleidingsplaatsen, een fitnessruimte en een wasserij voor de interventiekledij van alle 600 brandweerlieden van de Fluvia-zone.

Speciale uitrit

De uitrit voor dringende interventies kan via sensoren de verkeerslichten op het drukke kruispunt op de Gentseweg op rood zetten. Zo gaat er geen kostbare tijd verloren, en worden er geen gevaarlijke verkeerssituaties gecreëerd.

“Door deze investeringen zijn we in staat om gemotiveerde, fitte en gezonde manschappen in te zetten om de burgers in nood te hulp te schieten”, gaat kolonel Dorme verder. “De verhuis zelf zorgde wel voor een emotioneel moment. Jaren werd er uitgerukt in Beveren-Leie en Waregem. Het is een afscheid van het verleden, maar de twee posten schrijven hier nu samen een nieuw verhaal.”

Officiële opening

De officiële opening vindt plaats op vrijdagavond 15 september. Het grote publiek kan op 17 september kennismaken met de nieuwe kazerne en het brandweerteam.