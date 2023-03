55ste editie Keikoppencarnavalstoet lokt recordaantal toeschouwers naar Hoppestad: “Ongezien dat er 40.000 toeschouwers waren”

De Keikoppencarnavalstoet trok zondag na drie jaar eindelijk weer in volle glorie door de Poperingse straten. De carnavalsverenigingen gaven het beste van zichzelf. De O.V.D. Wietewoai’S werden bekroond met de eerste plaats. “Deze editie is nog beter dan we hadden kunnen dromen met, volgens de politie, ruim 40.000 bezoekers”, zegt Lieven Ryckbosch, voorzitter van het organiserende vzw Keikoppencarnaval.

De kleinste Keikoppen hebben het carnavalsweekend vrijdag goed ingezet met de kindercarnavalstoet. Zo’n 1.700 kinderen trokken verkleed door de Poperingse straten voor de 25ste editie. Het hoogtepunt van het carnavalsweekend stond zondagnamiddag op het programma met de 55ste Keikoppencarnavalstoet. Kilo’s confetti en snoep vlogen door de lucht. Ruim 40.000 toeschouwers wilden de verjaardagseditie van de carnavalstoet niet missen. “We hebben er drie edities op moeten wachten en het was het wachten waard”, aldus Lieven Ryckbosch, voorzitter van het organiserende vzw Keikoppencarnaval. “De afgelopen drie jaar kon er geen volwaardige editie worden georganiseerd door de coronacrisis. Nu konden we er eindelijk weer volledig voor gaan. De mensen hebben het Poperingse Keikoppencarnaval ook gemist dat merken we aan alles.”

Het organiserende Keikoppencarnaval vzw zette alles op alles om een gevarieerd en aantrekkelijk programma te kunnen presenteren. “De Kindercarnavalstoet was een schot in de roos, de seniorennamiddag was uitverkocht, de kindernamiddag lokte heel wat kinderen, onze carnavalsfuif was succesvol. De Keikoppencarnavalsstoet is de kers op de taart. Het was een prachtige stoet met fantastische wagens. De carnavalsverenigingen gaven het beste van zichzelf. Volgens de politie waren er ruim 40.000 toeschouwers. Ongezien! De andere jaren zijn er zo’n 15.000 à 25.000 toeschouwers. Dit geeft ons een enorme voldoening. De 55ste Keikoppencarnavalsstoet is alles geworden wat we hadden gehoopt”, zegt Lieven.

“Voor ons is het wel een traditie om af te zakken naar het Keikoppencarnaval. We moesten nu natuurlijk wel drie jaar geduld uitoefenen, maar het was een geslaagde 55ste editie. Er is altijd leute en veel ambiance en dat maakt het altijd de moeite waard om naar de Hoppestad af te zakken”, klinkt het bij Nick Comyn, Liesa Vranckx en dochter Oona uit Vleteren.

© (Foto MD)

Poperingse carnavalsverenigingen

De publiciteitskaravaan trok door de centrumstraten met aansluitend om 15 uur de 55ste Internationale Keikoppencarnavalstoet. Dit jaar namen 46 groepen deel. De Koninklijke Poperingse Harmonie Sint Cecilia beet de spits af. De bouwvakkershelmen die de muzikanten droegen waren een subtiele knipoog naar de bouwwerken in De Kring waar ze in de toekomst opnieuw een muzieklokaal krijgen. Er waren groepen uit Aalst, Belle, Lede en enkele Nederlandse groepen.. De kersverse Prins Carnaval Djody en zijn hofmaarschalk Djorry schitterden op de prinsenwagen van de O.V.D Hommelknop. Net als de nieuwe Prinses Carnaval Grietje die op de wagen van de O.V.D. Feestneuzen stond. “Het is een fantastisch weekend geweest. Ik heb er enorm van genoten en de toeschouwers blijkbaar ook als je hoort dat er ruim 40.000 mensen waren”, zegt Prins Carnaval Djody.

Winnaar O.V.D. Wietewoai’S

De Poperingse carnavalsverenigingen pakten uit met indrukwekkende dansgroepen en wagens. O.V.D Dubbeldeckers vierden hun elfjarig (1×11) bestaan een jaar later. O.V.D. Flodders vierden dan weer het Kinderjubilee in nus stee. Met Lik é poater in karantaine en nu feeste zonder géne pakte O.V.D. Wietewoai’S uit. Een knipoog naar de coronacrisis. O.V.D. Mamboetjess gaf gas op de lolly en de O.V.D Poperingsche Potüls maakte tijd voor entertainment. Gasboetes werden uitgedeeld door O.V.D. Vleterbeekvissers. Onder de volwassenen nam Freinetschool De Torteltuin met ‘Tis nen hobby’ deel en Moeder Bladluis met Zillion on Wheels. Moeder Bladluis nam van de gelegenheid gebruik om een Prins Carnaval kandidaat voor te stellen: Gerdy en running-mate Blacky.

© (Foto MD)

Moeder Bladluis won binnen de categorie volwassenen. Onder de Poperingse carnavalsverenigingen was de top drie weggelegd voor O.V.D. Dubbeldeckers en O.V.D. Flodders. O.V.D. Wietewoai’S mochten de overwinning vieren. “Natuurlijk hadden we het gehoopt, maar je weet het nooit op voorhand. We gingen uit van de laatste plaats, dan is de teleurstelling minder groot. Onze wagens waren klaar in 2020. We hadden kunnen kiezen om helemaal opnieuw te beginnen, maar we geloofden in ons thema en onze wagens. Gelukkig hebben we dat gedaan! Ons hoofdthema – quarantaine en corona – bleef hetzelfde, maar we voerden wel enkele aanpassingen door aan de wagen”, zegt Charly Ruckebusch, voorzitter van Orde van de Wietewoai’S. “Volgend jaar staan we er opnieuw. Gaan we opnieuw voor de overwinning? We gaan niet voor minder (lacht).