55 bezwaren tegen nieuwe bruggen in Steenbrugge

Tijdens het openbaar onderzoek in kader van de bouw van de Steenbruggebrug zijn er 55 bezwaarschriften ingediend. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese (N-VA). Op 5 mei zal de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) zich buigen over de ingediende bezwaren en de replieken van de lokale overheden.

Ten laatste tegen 15 juli zal de GOVC een beslissing nemen in het dossier. “Ik heb alle begrip voor de bekommernissen van de omwonenden over de langdurige werken en de mogelijkse verkeershinder. Ik roep daarom minister Lydia Peeters en het Brugs stadsbestuur op om de werken zo snel mogelijk te realiseren en de hinder voor de Steenbruggeling maximaal te beperken. Het is belangrijk dat de Steenbruggebrug er zo snel mogelijk komt”, zegt Vlaams parlementslid Maaike De Vreese (N-VA).

Doorbraak

Begin 2023 kwam er een doorbraak om de Steenbruggebrug te vervangen en het zwarte verkeerspunt aan de Baron Ruzettelaan, Kortrijkstraat en Vaartdijkstraat aan te pakken. Er komt een nieuwe hoge brug voor autoverkeer en een beweegbare fiets- en voetgangersbrug. Daarnaast zal het kruispunt en de ruimere omgeving volledig verkeersveilig worden heringericht. Hiervoor wordt er in totaal 42 miljoen euro vrijgemaakt en de werken zullen in twee fasen worden uitgevoerd.

In 2023 zal er tijdens fase 1 de eerste zone van de kanaalbocht worden aangepakt en komt er een beweegbare fiets- en voetgangersbrug. Er wordt hiervoor 7,5 miljoen uitgetrokken en deze werken zullen normaliter in 2024 worden afgerond. De werken van de tweede fase twee zullen in 2024 van start gaan. Dan zal de nieuwe hoge wegbrug worden gebouwd en zal de resterende zone van de kanaalbocht worden aangepakt.

Files

De nieuwe brug moet de mobiliteit verbeteren en lange files vermijden. Want de huidige Steenbruggebrug moet momenteel elke keer open als er een boot voorbij moet varen. Doordat de nieuwe brug hoger is, zal die niet meer open moeten om schepen door te laten. In de twee fase wordt het kruispunt aangepakt. Het kruispunt van de N50 met de Vaartdijkstraat verdwijnt op de huidige locatie en sluit in de toekomst verder aan op het vernieuwde kruispunt met de Sint-Michielsestraat. De werken van deze tweede fase zullen in totaal drie kalenderjaren duren.

Er werden tijdens het openbaar onderzoek bezwaarschriften ingediend door buurtbewoners en Groen VZW. De buurtbewoners zijn bezorgd dat de werken en de tijdelijke knip op de N50 veel verkeershinder zullen veroorzaken. Daarom pleiten ze ook voor een tijdelijke brug voor het autoverkeer. Groen VZW is daarentegen fundamentalistisch tegen het rechttrekken van het kanaal.

Veiligheid

“Dat de werken die de realisatie van de nieuwe Steenbruggebrug met zich meebrengen hinderlijk zullen zijn is evident. De veiligheid van de weggebruikers (voetganger, fietser en gemotoriseerd verkeer) moet ten allen tijde kunnen gegarandeerd worden. Daarom zijn flankerende maatregelen noodzakelijk: aangepaste signalisatie (ook ’s avonds en ’s nachts), een wegdek zonder noemenswaardige hindernissen voor alle weggebruikers en duidelijke informatie voor de omwonenden”, zegt gemeenteraadslid Martine Bruggeman (N-VA).

“Na jaren van bruggenmiserie kunnen we nu eindelijk de Steenbruggebrug vervangen en dit gevaarlijke verkeerspunt wegwerken. Deze werken zullen wel vier jaar duren en zullen een impact hebben op de buurt. Om de hinder voor de omwonenden te beperken, roep ik minister Peeters en het Brugse stadsbestuur op om een oplossing op maat te vinden tijdens de werken”, besluit Maaike De Vreese.