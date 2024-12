52 bewoners aanwezig bij ontmoetingsmoment nieuwe appartementen Park Linde: “Goed om elkaar op die manier beter te leren kennen”

Zaterdag was er in de nieuwe appartementen Park Linde een eerste ontmoeting. Een gezellige drink in kerstsfeer op initiatief van enkele bewoners. “De aanzet werd gegeven half september op de eerste barbecue van de Vichtse Dorpsraad tijdens de kermis”, licht medewerker en bewoonster Ann Waelkens toe.

Sinds een jaar namen de eerste bewoners hun intrek in Park Linde en ondertussen zijn de meeste appartementen ingenomen. Een opvallende mix van jong en ouder in de 54 appartementen aan het station in Vichte. De ondergrondse garage was mooi aangekleed met partytafeltjes, enkele kerstobjecten met witgele lichtjes en voorzien van een geluidsinstallatie. Een bedankingswoordje ging richting de vele vrijwilligers van de verschillende appartementsblokken en het gemeentebestuur voor het duwtje in de rug. Daarna kwamen de verschillende bewoners beurtelings aan het woord om zich voor te stellen. Zo’n 52 mensen klonken op het samenzijn, samen met een aantal schepenen.

Positieve reacties

Niet alleen werd het initiatief positief onthaald, ook waren er enkel tevreden reacties te horen van de parkbewoners. “Ik herinner het me nog goed”, begint bewoner Zomerlinde Mathieu Bonte (26). “Twee dagen voor mijn verjaardag ben ik naar Park Linde verhuisd, bijna een half jaar ondertussen. Ik ben hier beland vanuit Deinze in mijn zoektocht naar een betaalbare nieuwbouw, rustig gelegen en voorzien van een tuin. Mijn vriendin Lies woont in Avelgem, dus de ligging in Vichte is ideaal. Doordat ik overdag niet thuis ben door mijn job als IT-er, had ik tot nu toe enkele medebewoners kort begroet, buiten de eerste dag toen ik een bovenbuur om een aansteker vroeg om de barbecue voor mijn verjaardag aan te steken. Ik vind dit een tof initiatief, het is goed om elkaar wat beter te leren kennen.”

“Ik heb een recent medisch verleden, ben content dat ik nog leef en iets kan betekenen”, Danny Corijn

Bewoonster Stenia Bruneel (70), afkomstig van Deerlijk, heeft vanop de tweede verdieping van appartementsblok Koningslind een prachtig zicht op de omgeving. “Samen met mijn man woon ik hier sinds begin mei”, vertelt ze. “We zijn zeer tevreden over het appartement. Elke dag hebben we een vakantiegevoel. We genieten volop van het zicht op het kasteel, de oude beuken en het Vlinderbos. Het is ook een prachtige omgeving om te wandelen en het wisselen van de seizoenen te volgen. Dit goed georganiseerd samenzijn, vinden we heel tof. Ook de sfeer in Park Linde is heel fijn: iedereen helpt elkaar en er is een WhatsApp-groep waarin mededelingen gebeuren over de verschillende blokken heen.”

Ook bewoonster Hilde Dehullu (70) is enthousiast en wil vooral Danny naar voor schuiven. “Het is ne goudenen”, zegt ze. “Het aanspreekpunt voor alle bewoners”, vult haar man Herman Byttebier aan. “Voor alle praktische zaken. Danny heeft ook een goed contact met de bouwheer. Op onze vraag aan Danny vanwaar hij deze rol opneemt, is het antwoord dat hij er als gepensioneerde de tijd voor kan nemen. “Enerzijds heb ik de tijd, maar het is voornamelijk omdat ik graag mensen help”, aldus Danny Corijn (62). “Ik heb een recent medisch verleden, ben content dat ik nog leef en iets kan betekenen.”

Wandeltocht

Het was bewoonster Anne Waelkens (56) die de krant uitnodigde. “We willen de mensen van de Linde verenigen”, zegt ze. “Dit is een eerste samenzijn en naar de zomer toe willen we nog initiatieven nemen zoals wandeltochten. “Ik woon in blok Zomerlinde op de tweede verdieping met zicht op de spoorweg. Ik heb hier het gevoel dat ik op verlof ben. Iedereen is hier vriendelijk en behulpzaam en Danny zorgt inderdaad voor een goede doorstroom van informatie. Zo werd vorige week de oprit aangelegd en hij geeft ons daar dan wat details over. Belangrijk in de communicatie is dat zowel eigenaars, verhuurders als huurders een stem hebben.”