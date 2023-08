50ste Vierdaagse van de IJzer op een na beste editie ooit

De Vierdaagse van de IJzer was vandaag, vrijdag, aan zijn laatste dag toe. Na Oostduinkerke, Diksmuide, Poperinge kwam op deze vierde dag Ieper aan de beurt als start- en aankomstplaats. Daarbij maakten de deelnemers een passage in de kazerne van Ieper, waar het War Heritage Institute bezig is met de uitbouw van het ‘tankmuseum’. Met iets meer dan 10.980 wandelaars – een voorlopig cijfer – is het de op een na beste editie ooit.

“We kregen de vraag van de organisatie van de Vierdaagse of we iets wilden doen voor de wandelaars”, zegt directeur Franky Bostyn. “Uiteraard waren we daarvoor te vinden, vooral als de stappers door de kazerne mochten passeren en zo een blik konden werpen op onze voertuigen. Het is de eerste keer dat mensen onze tanks en ander tuig te zien kregen. De vele leuke reacties geven aan dat velen er positief tegenover stonden.”

Mooie streek

Veel stappers namen even de tijd om een selfie te maken met op de achtergrond bijvoorbeeld een Leopardtank. “Voor onze zoon Adam (9) is dit wel fijn”, zegt de Nederlandse Emma Hoogerwerf (43), die samen met haar man Martijn De Wijs (44) en hun drie kinderen naar de Westhoek kwamen afgezakt.

“Het is via mijn ouders, die heel graag wandelen, dat we dit wandelevenement leerden kennen. We liepen al vaker mee. Vroeger deden we de langere afstanden, maar nu beperken we ons tot Ieper vanwege de kinderen. Het is heel mooie streek en al het militaire die aan de tocht verbonden is, vindt mijn zoon uitermate leuk.”

Verrassingen

“Aan alle wandeldagen is er een verrassing verbonden, omdat het de vijftigste verjaardag is. Vandaag zijn dat de tanks, iets wat je toch niet alle dagen te zien krijgt.”

Het koppel gaat na de wandeling meteen terug naar Nederland, maar verbleef in totaal een weekje in de Westhoek, waarbij onder meer het Passchendaele Museum werd bezocht.

Mentale en fysieke uitdaging

In Kemmel treffen we twee vrienden die voor het eerst meestappen. “Maar wellicht niet onze laatste keer”, zegt Romeo Bafcop (30) uit Tielt, die zich liet verzorgen voor een blaar die hem al even parten speelde.

“We wandelen graag, maar we namen nooit eerder deel aan de Vierdaagse. Voor een eerste keer kan het wel tellen, want we stapten 4 keer de 32 km. Het was wel een beetje een mentale en fysieke uitdaging voor onszelf.”

Feestje bouwen

“Het wandelen nemen we serieus, maar ik moet toegeven dat we het onszelf een beetje moeilijk maakten door er alle dagen een feestje aan te bouwen. Ik vermoed dat we gisteren (donderdag) alle cafés van Poperinge hebben gezien. (lacht) Maar bon, de organisatie was top en volgend jaar komen we terug.”

Directeur Jef Verstraete hoort het graag. “Het was een topeditie. We klokten af op iets meer dan 10.980 wandelaars, maar dat is maar een voorlopig cijfer. Het is de op een na beste editie ooit, na die van 2014 waarbij er 11.000 stappers werden geteld.”

Eerbetoon

“De eerste dag was het heel warm en waren er meer medische tussenkomsten dan anders, maar op de andere dagen was het goed wandelweer. Op deze slotdag vreesde ik voor de regen, maar uitgezonderd vrijdagmorgen in Poperinge bleef het droog. We kunnen op dat vlak dus echt niet klagen. Ik blik dan ook met een heel tevreden gevoel terug op deze 50ste editie.”

Ter gelegenheid van de 50ste editie werden ook vijf kranige mannen gehuldigd die al een halve eeuw lang wandelen in de Westhoek tijdens de jaarlijkse Vierdaagse van de IJzer.