50ste editie Vierdaagse van de IJzer start met herdenkingsplechtigheid aan oorlogsgedenkteken in Oostduinkerke

Aan de vooravond van de 50ste editie van de Vierdaagse van de IJzer werd ook dit jaar traditiegetrouw de officiële openingsplechtigheid georganiseerd in Oostduinkerke. Ook dit jaar trokken alle betrokken partijen in stoet van de Zeedijk naar het oorlogsgedenkteken bij de Sint-Niklaaskerk waar ze een bloemenhulde brachten aan de militaire en burgerlijke slachtoffers van de wereldoorlogen.

Op de Zeedijk van Oostduinkerke stak eerst burgemeester Marc Vanden Bussche van wal met zijn openingstoespraak. “Bij het 50-jarige bestaan van de Vierdaagse hoort natuurlijk een streepje geschiedenis”, vond de burgemeester. “Het begon allemaal bij de Orde van de Paardevisser die in 1967 werd gesticht met als doel het garnaalvissen te paard te bevorderen en de grijze Noordzeegarnaal en de bijhorende gastronomie te promoten. In dit perspectief startte de Orde in 1967 met de eerste wandeltocht van de IJzer die de vele deelnemers de kans gaf om de prachtige natuur aan de Westkust te ontdekken. Toen na enkele jaren de organisatie hen boven het hoofd groeide, vonden ze gelukkig een partner in Defensie, die in 1973 de organisatie overnam. De wandeltocht werd een tweedaagse, daarna een driedaagse, en werd uiteindelijk de alom gekende Vierdaagse van de IJzer. Vandaag, 50 jaar later, schreven zich al 8000 individuele deelnemers in! Dankzij de Vierdaagse leren velen onze gemeente kennen. De routes leiden de wandelaars altijd langs de mooiste plekjes van onze badplaats. Met 701 hectare natuurgebied hebben we dan ook heel wat moois te bieden. Men noemt Koksijde-Oostduinkerke wel eens de wandelgemeente bij uitstek, want naast de Vierdaagse hebben we nog talrijke wandelroutes om te ontdekken. Voor deze 50ste editie worden alle wandelaars bij de aankomst op de Zeedijk van Oostduinkerke-Bad verwend met de authentieke garnaalsoep van de Koninklijke Orde van de Paardevisser! Dit jaar organiseren we ook opnieuw een logementskamp aan Sportpark Hazebeek in Oostduinkerke, waar wandelaars kunnen er overnachten in eigen tent, caravan of mobilhome.”

Na de toespraak van Kapitein-ter-zee stafbrevethouder en militair commandant van de provincie West-Vlaanderen, Philippe De Cock, volgden optredens van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen, de Juttertjes en de Oud-IJslandvaarders en tot slot het defilé met de aanwezige detachementen. Anderhalf uur later trokken de prominenten onder begeleiding van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen, de militaire detachementen, de vaandeldragers, de Oud-IJslandvaarders, de Juttertjes en de garnaalvissers te paard in een lange optocht naar het monument naast de Sint-Niklaaskerk. Dit gedenkteken is van de hand van beeldhouwer Oscar Jespers en architect Pierre Vandervoort. Jespers verbleef vijf maanden in Oostduinkerke om het beeldhouwwerk uit te hakken. Militairen zouden het effectieve metselwerk voor hun rekening genomen hebben in hun vrije uren. Op zondag 17 augustus 1924 vond de inhuldiging van het oorlogsgedenkteken plaats. Die plechtigheid werd opgeluisterd door 57 groeperingen van oud-strijders van West- en Oost-Vlaanderen, 6 muziekkorpsen en verscheidene maatschappijen. De Vlaamse Oudstrijdersbond overhandigde het gedenkteken aan de gemeente. In 2007/2008 werd het gedenkteken verplaatst naar haar huidige locatie bij de Sint-Niklaaskerk, in een nieuw aangelegd perk. Daar vindt sinds de eerste editie van de Vierdaagse van de IJzer elk jaar de openingsplechtigheid plaats, met een bloemenhulde.