500 senioren vieren feest in Middelkerke

Na een verplichte coronapauze organiseerde de seniorenadviesraad in samenwerking met het Welzijnshuis en het gemeentebestuur een nieuwe feestelijke tweedaagse voor Middelkerkse senioren in dienstencentrum De Stille Meers. Er waren 500 senioren aanwezig.

“We blijven inzetten op specifieke diensten en steunmaatregelen voor de ouderen in onze samenleving”, aldus schepen Dirk Gilliaert. “Zeker in crisistijd trachten we die ondersteuning te garanderen, want voor zorgbehoevenden is die broodnodig. Denk maar aan het bezoekersteam dat tijdens de coronacrisis deur-aan-deurbezoeken ondernam, of onze nieuwe premies voor zware zorgbehoevenden. Trouwens, nieuwe uitdagingen kondigen zich steeds sneller aan, ook in de ouderenzorg. Aan ons om daar goed op te anticiperen en ons beleid waar nodig aan te passen. Maar nu gaan we nog even vieren en we doen dat morgen nog eens opnieuw”, besluit de schepen. (gf)