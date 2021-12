50 landbouwers voeren actie in Komen: “Genadeslag voor de sector”

“Onleefbaar, onwerkbaar, onhoudbaar en de genadeslag voor de sector.” Meer dan 50 landbouwers verzamelden dinsdagvoormiddag in Komen om hun bezorgdheden aan de burgemeester te overhandigen. In niet mis te verstane bewoording maakten ze de eerste dame van Komen duidelijk dat de toekomst van de landbouw op de helling staat.

Vanuit alle hoeken van de grensgemeente trokken zware landbouwmachines richting centrum. “We begrijpen dat dit hinder voor de weggebruikers met zich zal meebrengen maar hier staat meer dan alleen maar ons voortbestaan op het spel. Dit is een zaak die voor elke Belg voelbaar zal zijn op lange termijn.”

José Ryckebosch (70), voorzitter van de lokale boerengilde, verdedigt de actie zonder verpinken. “Europa legt heel wat druk op de lidstaten om de kaart van de ecologie te trekken, iets wat we enkel maar kunnen toejuichen. In België heeft de overheid er dan weer voor gekozen om die verantwoordelijkheid nagenoeg volledig op het bord van de landbouwers te schuiven.”

Premies vallen weg

“In Vlaanderen is het streng, in Wallonië doen ze er nog een schepje bovenop. De premies die we bijvoorbeeld krijgen om onze bedrijven groener te maken, die vallen weg. De investeringen blijven, de verplichtingen ook maar de steun die we kregen valt weg. Daarbovenop komen nog de nieuwe en strenge normen die opnieuw stevige investeringen vragen. Dit is onhaalbaar en onbetaalbaar geworden voor de sector en het einde dreigt. Lokaal voedsel zal verdwijnen, alles zal worden ingevoerd vanuit lagelonenlanden die niet wakker liggen van het ecologische aspect en wat we hier aan uitstoot reduceren, zal door het transport worden vervangen.”

Hinder

De verzuchting van José krijgt unaniem de steun van alle aanwezige landbouwers. “Mijn kinderen hebben gekeken om het bedrijf over te nemen zodat ik aan mijn pensioen kon gaan denken”, klinkt het strijdvaardig bij een van hen. “Er werd meteen duidelijk gemaakt dat hij het bedrijf met 30% zal moeten inkrimpen, wil hij de nodige vergunningen krijgen. De investeringen blijven dezelfde maar hij zal het met minder moeten rooien. Op die manier kun je in de landbouwsector geen enkel toekomstperspectief meer bieden en is het gedoemd te verdwijnen.”



De indrukwekkende colonne aan voertuigen verzamelde op de marktplaats van Waasten, waarop ze vertrokken richting Komen centrum via de Waastensteenweg. “Hinder is onvermijdelijk maar we maakten degelijke afspraken met de organisatoren”, liet zonechef Dauchy weten. “Het is onmogelijk om alle voertuigen tot in het centrum te laten trekken. Dit zou voor een verkeersinfarct van formaat zorgen. Slechts 3 vertegenwoordigers mogen naar het gemeentehuis, waar ze hun grieven aan de burgemeester bekend zullen maken. De rest moet halt houden ter hoogte van het kerkhof.”