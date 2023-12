Onlangs kwamen de Merkemse 50-jarigen in feest bijeen in restaurant Langewade. Het was opnieuw een tijd geleden dat ze elkaar zagen en ze genoten met volle teugen van de leuke avond. Op de foto herkennen we vooraan v.l.n.r. Filip Weyne, Marian Vanlerberghe, Heidi Depoorter, Martine Van Exem, Anja Verhoest en Jessica Vanhille; achteraan v.l.n.r. Koen Igodt, Koen Bacquaert, Dirk Lavaert, Rudi Desender, Nancy Vanhove en Johan Sercu. (foto ACK)