50-jarigen houden feestelijke bijeenkomst

Vorige week zaterdag werd de cafetaria van het tenniscentrum in Zwevegem omgetoverd tot een mooie feestzaal. ‘s Avonds hadden de 50-jarigen van Zwevegem er een gezellige bijeenkomst. Zo’n 70-tal feestvierders waren aanwezig om samen wat herinneringen op te halen en wat te knabbelen en te drinken. Een danspasje kon ook niet ontbreken. Schepen Raf Deprez, trouwens ook 50 jaar, mocht de aanwezigen toespreken en feliciteren. Ook schepen Desmet was aanwezig. Bij het verlaten van het feest kregen de 50-jarigen nog een lekkere attentie onder de vorm van een grote fles Omer. Voor onze foto werd het wel even schikken en herschikken om iedereen er mooi op te krijgen. (GJZ/foto GJZ)