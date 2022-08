50 jaar jumelage en goede vriendschap tussen Westende en Rauschenberg

Het partnerschap tussen Westende en Rauschenberg bestaat 50 jaar. Op 5-6-7-8 augustus 2022 wordt dat uitgebreid gevierd in Duitsland.

Op maandag 1 augustus kozen vijf fietsers het Rauschenbergplein als symbolische vertrekplaats voor hun 550 km lange fietstocht naar zustergemeente Rauschenberg in Hessen- Duitsland.

De fusie tussen Westende en Rrauschenberg kwam in 1972 tot stand op initiatief van dokter Karel Loones, meester Georges Bloes en burgemeester Julien Soetaert van Westende. De jumelages ontstonden naar het idee van Conrad Adenauwer en Charles De Gaulle binnen de in 1951 opgerichte Raad der Europese Gemeenten en Regio’s.

Dit fenomeen, waarbij twee gemeenten van verschillende nationaliteit elkaar plechtig erkennen als tweelinggemeente en culturele uitwisselingen organiseren, nam in de jaren 1960/70 een hoge vlucht. De deelnemers logeerden bij elkaar, wat goedkoop was, maar ook als beste manier werd gezien om elkaars cultuur te leren kennen en te begrijpen en zo vriendschapsbanden te smeden. Jumelage wordt daarom wel ‘de diplomatie van het volk’ genoemd.

“Middelkerke is zowat de koploper op het vlak van verzusteringen. Niet minder dan acht steden en gemeenten uit Engeland, Frankrijk, Duitsland en ook uit eigen land zijn verzusterd met Middelkerke. Nu zijn we in de jubileumjaren aanbeland. Om dit feest luisterrijk te vieren krijgen we medewerking van de wielerclub “De Choufkes” uit Middelkerke die de afstand van 550 km in vijf etappes afleggen en op vrijdag opgewacht worden door de busreizigers die omstreeks 14u30 aankomen in Rauschenberg”, verduidelijkt Arsène Henon voorzitter van het jumelagecomité. (PG)