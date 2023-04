50 jaar huwelijksgeluk voor Paul en Rita

Paul Vanhonnacker en Rita Vanfleteren uit Stasegem werden op het stadhuis ontvangen voor hun 50ste huwelijksverjaardag. Zij mochten enkele geschenken ontvangen namens het stadsbestuur uit handen van schepen van Economie Kathleen Duchi (CD&V).

Rita Vanfleteren (71) is geboren op 8 juni 1951 in Kortrijk, als jongste van twee kinderen. Zij ging naar school in Heule en werkte vanaf haar 18 jaar bij Vleeshandel Laperre in Heule en daarna bij een traiteur als zelfstandig kok. Rita houdt van reizen, lezen en tv-kijken. Paul Vanhonnacker (72) is geboren op 22 juli 1950 in Kortrijk als oudste uit een gezin van vier kinderen. Paul liep school in Deerlijk en werkte vanaf zijn 16 jaar, eerst bij meubelmaker De Tremmerie in Beveren-Leie en daarna bij Bierhandel Brouwerij De Brabandere. Zijn hobby’s zijn reizen, tuinieren en muziek. Het koppel leerde elkaar kennen in de Cortina in Wevelgem. Zij trouwden in Heule op 11 april 1973 en kregen 3 kinderen: Saskia, Annick en Ief. Ook zij trouwden op hun beurt en zorgden voor 8 kleinkinderen die nu tussen de 15 en 23 jaar oud zijn. (