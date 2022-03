50 jaar huwelijksgeluk voor Paul en Christiane

Paul De Bleeckere en Christiane De Smet werden naar aanleiding van hun gouden bruiloft ontvangen op het stadhuis in gezelschap van hun familie. Het gouden koppel kreeg enkele geschenken aangeboden van het stadsbestuur.

Christiane De Smet (72) is geboren op 1 oktober 1949 in Oudenaarde. Ze komt uit een gezin van vijf kinderen van wie zij de jongste is. Christiane is opgegroeid in Ename en ging er bij de zusters naar de basisschool. Daarna ging ze naar het atheneum tot ze 18 was. Christiane startte haar loopbaan bij Union Suisse, het verzekeringsbedrijf in Brussel. “Ik werkte er zes jaar tot ik trouwde. Ik bleef later thuis voor de kinderen”, vertelt Christiane. Later deed ze pastoraal werk in rusthuis de Heilige Familie in Kuurne. “Toen ik een zwaar hartinfarct heb gekregen, ben ik daarmee gestopt.” Christiane houdt van zingen en muziek beluisteren.

Paul De Bleeckere (74) is geboren op 4 maart 1948 in Oudenaarde. Hij komt uit een gezin van drie kinderen. Paul ging in Beveren naar de kleuter- en lagere school en daarna naar het college. Hij startte als pianoleraar in de Muziekacademie maar ging tegelijkertijd ook naar de muziekacademie in Gent waar hij zich verder in de muziek verdiepte.

Wachten op een kus

Paul werkte als discothecaris bij de Nationale Discotheek van België. “Ik reed rond met een bus die als mediatheek was ingericht, zelfs tot in Antwerpen om platen en cassettes met muziek uit te lenen.” Zijn hobby’s zijn muziek beluisteren, met hout bezig zijn en video’s maken.

Christiane en Paul leerden elkaar kennen op het schoolbal. Daar dansten ze en spraken af voor een volgende keer.

“Paul kwam mij ophalen met de auto en gaf me een kus, maar ik zei dat hij stonk naar sigaretten. Hij heeft vier jaar lang moeten aandringen om een kus te krijgen”, lacht Christiane. Ze verkeerden een 8-tal maanden en trouwden op 18 februari 1972 in het stadhuis van Oudenaarde. Het gezin kreeg drie kinderen: Melanie, Julie en Douke. Intussen is het gezin uitgebreid met de kleinkinderen Elie, Emmerich, Matthias en Marie.

“Spijtig genoeg overleed Elie kort na de geboorte. Een zwarte dag in ons leven en dat van de familie”, aldus Christiane. In hun vrije tijd houden Christiane en Paul van muziek. Christiane zong vroeger ook nog in groepen en in koren. “Ze zong zelfs op televisie”, zegt Paul, die zelf graag stukken in hout maakt. “Dat was mijn tweede droom: timmeren”, zegt Paul. (Peter Van Herzeele)