50 jaar huwelijksgeluk voor Mariette en Patrick

Patrick Pattyn en Mariette Desplenter werden naar aanleiding van hun gouden bruiloft ontvangen op het stadhuis in het gezelschap van hun familie. Ze kregen van het stadsbestuur enkele geschenken aangeboden.

Mariette Desplenter (76) werd geboren op 25 juni 1946 in Aalbeke. Ze komt uit een gezin van zes kinderen. “Ik was het enige meisje met vijf broers, maar ik kon mijn mannetje staan”, lacht Mariette, die lager onderwijs volgde in Aalbeke en daarna tot haar zestiende naar Spes Nostra Heule trok, waar ze de opleiding ‘snit en naad’ voltooide. “Ik ging daarna in onze familieboerderij werken.” Haar hobby’s zijn wandelen en reizen. “We hebben toch een stukje van de wereld gezien”, vertelt ze trots.

Patrick Pattyn (71) is geboren op 20 december 1950 in Harelbeke. Hij is enig kind. Patrick liep school in Harelbeke en daarna ging hij naar de bakkersschool in Brussel. “In die tijd was het normaal dat de stiel van de vader ook de stiel van de zoon werd. Ik was amper 11 jaar en ik moest mijn plan trekken met de trein en daarna de tram om op school te geraken.” Patrick werkte vanaf zijn 16 jaar bij verschillende bakkerijen in het Brusselse. Daarna ging hij aan de slag als zelfstandige bakker. “Ik had intussen ook de stiel van patissier geleerd.”

Zijn hobby’s zijn manillen en kingen, en hij doet ook vrijwilligerswerk in de Parette. Het gouden koppel leerde elkaar kennen in Dancing Golden River in Deerlijk. “Mariette was er met haar broers en kon heel goed dansen. We maakten opnieuw een afspraak, maar Mariette kwam te laat. Ik panikeerde al, maar alles kwam goed (lacht)”, aldus Patrick. Het koppel trouwde op 1 augustus 1972 in Aalbeke. “Daarna was er feest in een zaal op Bellegem Platse met op het menu schuimwijn, tongfilets, aspergeroomsoep, koeientong en fruitsalade”, weet Mariette, die na het huwelijk meewerkte in de bakkerij. “Ik heb dat altijd zeer graag gedaan.” Het gezin breidde uit met zonen Vincent en Francis en de vijf kleinkinderen Noor, Saar, Stienne, Helene en Eli.