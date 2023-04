50 huwelijkskaarsen voor Hubert en Annie

Hubert Callewaert en Annie Lefevre werden naar aanleiding van hun 50ste huwelijksverjaardag ontvangen op het stadhuis. Namens het stadsbestuur mochten burgemeester Alain Top (Vooruit) en raadslid Rosanne Mestdagh (CD&V) enkele geschenken overhandigen.

Annie (71) werd geboren op 26 oktober 1951 in Zwevegem als tweede in een gezin van drie kinderen. Ze werkte vanaf haar 18de als keukenbediende bij het OCMW in Kortrijk. Annie houdt van joggen en lezen. Hubert (73) werd geboren op 8 januari 1950 in Beveren-Leie. Hij komt uit een gezin van 10 kinderen waarvan hij de vijfde op rij is. Hubert werkte vanaf zijn 19de, eerst als vlasslijter bij de Coöperatieve de Nivelles en vervolgens als administratief bediende bij NV Bekaert. Zijn hobby’s zijn lezen en genealogie. Het jubilerend koppel trouwde in Harelbeke op 6 april 1973 en kreeg drie kinderen. (Peter Van Herzeele/foto LOO)