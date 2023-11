50- en 60-jarigen blazen verzamelen in de Zandberghoeve

Recent kwamen de in 1973 en 1963 geboren inwoners van groot Beernem samen in De Zandberghoeve.

Geert Tanghe spoorde Els Vandermoere en Dominiek Stevens aan om samen een feest te organiseren. Katrien Rogiers, Geert Maenhout en Sonia Hoedt zaten mee in de organisatie. Na een heerlijk diner werd iedereen op de dansvloer geroepen. “Het was heel fijn om iedereen nog eens bij elkaar te zien en te keuvelen over vroeger en nu. De feestvierders hadden er duidelijk veel zin in, want de laatste aanwezigen verlieten de zaal pas om vier uur ’s morgens. Onze dank gaat zeker uit naar de mensen van de Zandberghoeve, die alles piekfijn verzorgden”, vertelt Els Vandermoere. (AVH)