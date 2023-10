50.000 bloemen moeten het WO I-landschap paars kleuren: “Een stimulans voor het herdenkingstoerisme”

Van Tyne Cot Cemetery tot de Duitse militaire begraafplaats in Langemark en van de Ossuaire in Kemmel tot het IJzergedenkteken in Nieuwpoort: op 31 bekende en minder bekende Eerste Wereldoorlog-sites in de Westhoek gaan honderden planters binnenkort aan de slag om met 50.000 paarse bloemen het herdenkingslandschap van de Westhoek in de bloemetjes te zetten.

In de lente van volgend jaar moeten tal van herdenkingsplaatsen langs de frontlijn paars kleuren. Dat is toch de bedoeling van het groots opgezet project onder de noemer 50.000 bloemen voor Flanders Fields. Dit letterlijk in de bloemetjes zetten van 31 herdenkingssites in de Westhoek kadert in het WO I-themajaar Landscapes dat 25 dergelijke herdenkingsprojecten bundelde om het herdenkingslandschap met zijn talloze begraafplaatsen, bunkers en monumenten nog eens in de kijker te plaatsen.

Paarse sierui

“Het is de bedoeling dat tijdens diverse plantdagen meer dan 1.200 bewoners en bezoekers de handen uit de mouwen steken voor deze grootse onderneming”, legt projectcoördinator WO I Eline Adam van Westtoer uit. “Dankzij onder meer de medewerking van scholen en jeugdbewegingen zullen ook heel veel jongeren aan de slag gaan met het planten van de paarse Allium, een niet-inheemse paarse bloem. Er is bewust niet gekozen voor een klassieke herdenkingsbloem, maar voor een sierui die staat voor bescherming en het afwenden van gevaar.”

“Het is meegenomen dat de bloembol eenvoudig te planten is zowel in de polders van de noordelijke Westhoek als op de heuvels van de zuidelijke Westhoek. De plant zal meerdere jaren bloeien, telkens in mei en juni en heeft weinig onderhoud nodig. De Allium is geliefd bij vlinders en bijen wat meteen ook de impact op de biodiversiteit zal vergroten”, zegt Eline Adam.

Unieke samenwerking

De actie valt uiteen in twee delen. Langs de ene kant worden op 31 sites, verspreid over de hele Westhoek en Westkust, 18 plantdagen georganiseerd waarbij er zo’n duizend tot vierduizend bloembollen per site worden aangeplant. Vijf van deze plantdagen zijn vrij toegankelijk voor het brede publiek. “Daarnaast vinden er verschillende pop-ups plaats waar bewoners en bezoekers gratis een zakje met vijf Allium-bloembollen kunnen afhalen”, zegt Eline Adam. “Op het zakje staat een QR-code met een aanstekelijke tutorial van Pieter-Jan De Wyngaert.”

Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD), gedeputeerde en voorzitter van Westtoer wijst op de internationale uitstraling van het project. “Het initiatief kwam tot stand door een unieke samenwerking. Alle Westhoek- en Westkustgemeenten, de beheerders van de militaire begraafplaatsen, de Commonwealth War Graves Commission, de Duits Kriegsgräberfürsorge en heel wat publieke en private spelers hebben hun schouders gezet onder dit project rond vrede en biodiversiteit. Dit is meteen ook een stimulans voor het herdenkingstoerisme”, aldus de gedeputeerde.

Waar Water Was

Van woensdag 1 tot en met zaterdag 4 november vindt in Nieuwpoort bovendien het prestigieuze herdenkingsproject Waar Water Was plaats. Aan de hand van een historisch lichtspektakel met belevingstocht wordt het verhaal van de onderwaterzetting in 1914 tot leven gebracht. Decor voor het grootste evenement is de site rond sluizencomplex De Ganzepoot.

“Waar Water Was wordt ingericht op de plek waar de gebeurtenissen van ruim een eeuw geleden zich voltrokken: op en rond het sluizencomplex De Ganzepoot,” zegt bevoegd schepen Ann Gheeraert (CD&V) uit. “De geschiedenis van de inundatie wordt er tijdens een anderhalf uur durende belevingstocht verbeeld via indrukwekkende projecties en intieme geluids-, klank- en video-installaties. Deelnemers wandelen letterlijk in de voetsporen van Hendrik Geeraert over de sluizen. Hiertoe worden zelfs twee nieuwe, tijdelijke bruggen gebouwd. Onderweg wandel je van de ene beklijvende scène naar de andere, telkens met een ander thema en gevoel.”

Alle info over plantdagen: www.landscapes.be. Tickets voor Waar Water Was zijn verkrijgbaar bij de Dienst Toerisme, bezoekerscentrum Westfront en via www.visit-nieuwpoort.be.