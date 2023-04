5.145 euro voor MLM-Bullies en de Wensambulance

Zaterdag 1 april overhandigden de zusjes Sabrina en Marina Sys de opbrengst van hun benefiet aan MLM-Bullies en aan de Wensambulance.

De benefietvereniging Rock Fort, die beheerd wordt door zusjes Sabrina en Marina Sys, overhandigde een bedrag van 4.332,12 euro aan MLM-Bullies en 1.813,87 euro aan de Wensambulancezorg. Dit bedrag is de opbrengst van een jaar lang werken voor het goede doel. MLM-Bullies een opvanghuis voor Engelse en Franse bulldogs in nood. MLM-Bullies uit Nieuwpoort werd opgericht door Isabelle Vanhaecke en Roland Goethals en is gegroeid uit hun passie voor het ras Engelse en Franse bulldogs.

240 opgevangen en herplaatst

“Ondertussen hebben we er meer dan 240 opgevangen en herplaatst, en dat in slechts drie jaar tijd. De hondjes krijgen bij ons de nodige medische zorgen, voeding en vooral heel veel liefde voordat ze herplaatst worden”, horen we van Isabelle.

Het tweede goede doel dat dit jaar gesteund wordt is de Wensambulance. Zij zorgen ervoor dat personen die ongeneeslijk ziek zijn en bij hun laatste wens aangenaam vervoer nodig hebben, dat ook kunnen krijgen. “Mensen aan het eind van hun leven hebben soms nog een laatste wens. Met Volimus vzw kunnen we ervoor zorgen dat dit in vervulling kan gaan. Zo helpen we mensen die niet meer mobiel zijn die medische ondersteuning nodig hebben. Het vervoer en begeleiding tijdens de uitstap zijn kosteloos dankzij onze vrijwilligers en sponsors”, horen we van Eveline Vermoere, die de cheque van de Wensambulance in ontvangst kwam nemen. (GST)