5.000 sociale huurwoningen bij nieuwe woonmaatschappij Middenkust

De nieuwe woonmaatschappij Middenkust zal voortaan de toewijzing doen van sociale huurwoningen in zes gemeenten: Oostende, Bredene, Middelkerke, Oudenburg, Gistel en Ichtegem. In heel Vlaanderen wordt deze operatie doorgevoerd, waarbij sociale huisvestingsmaatschappijen en verhuurkantoren uit één regio samensmelten. De oprichting had wel wat voeten in de aarde. “De start op 1 januari wordt krap”, zegt voorzitter Anthony Dumarey (Open VLD).

“In de nieuwe maatschappij nemen zes sociale huisvestingsmaatschappijen en drie sociale verhuurkantoren uit Oudenburg, Oostende, Gistel, Bredene, Ichtegem en Middelkerke deel. Alle neuzen staan in dezelfde richting. We kunnen een dynamisch woonbeleid voeren”, zegt Anthony Dumarey (Open VLD), de burgemeester van Oudenburg, die als voorzitter van het burgemeestersoverleg die start begeleidt. De oprichting is niet uniek : over heel Vlaanderen zijn er dergelijke schaalvergrotende fusies, samenvallend met de referentieregio’s. Vlaanderen wil dat die regio’s het afstemmingsniveau worden voor intergemeentelijke en bovenlokale samenwerking.

“Ook De Haan zit in de referentieregio, maar niet in de woonmaatschappij. Zij vormen een woonmaatschappij met Blankenberge en Knokke-Heist. Die uitzondering is ook door Vlaanderen goedgekeurd. Het is de bedoeling dat we op 1 januari 2023 starten, maar het wordt krap.” De nieuwe woonmaatschappij zal ook alles doen wat de vroegere maatschappijen deden : bouwen en beheren van woningen en die toewijzen aan huurders. In principe gaat ook het personeel van de maatschappijen daar aan de slag, maar wie de leiding neemt als nieuwe directeur, is nog niet bekend. Anthony Dumarey : “Momenteel zijn we daaromtrent bezig met een efficiëntieoefening.”

Iedereen aan boord

Ook de Gelukkige Haard uit Oostende, één van de laatste maatschappijen in Vlaanderen met privéaandeelhouders, treedt toe. Maar omdat de maatschappij ook een belangrijke inbreng heeft van de huurders/coöperanten, willen zij ook een stem. Er loopt nog een procedure bij de rechter om ook die groep te betrekken in de woonmaatschappij Middenkust. Dat is ook voorzitter Dumarey niet ontgaan : “Er zijn per deelnemende gemeente twee vertegenwoordigers. Dat betekent sowieso een serieuze afslanking qua politieke vertegenwoordiging. Naast die zes keer twee mandaten is ook voorzien in een vertegenwoordiger van de Gelukkige Haard, omdat dit een coöperatieve is.”