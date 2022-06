5.000 euro subsidie voor nieuw project van Bewonersplatform Schuiferskapelle

Het Bewonersplatform van Schuiferskapelle ontving in het Kader van Buurten op den Buiten – een initiatief van de Koning Boudewijnstichting – een subsidie van 5.000 euro om een nieuw project uit te werken waarbij de geschiedenis én de toekomst van het dorp in kaart wil brengen.

“Bij de uitwerking van onze plukwandelroute, waarvoor we vorig jaar ook al een subsidie voor kregen, kwamen heel wat oude verhalen naar boven en daar willen we nu op verder borduren”, vertelt Dirk Braekevelt van het Bewonersplatform. “Ons dorp heeft namelijk een rijke geschiedenis.”

“We willen de spirit van ons dorp vatten en zoeken daarom naar allerhande verhalen van 1945 tot nu. Dat gaat dan over liefdesverhalen, anekdotes, heldendaden, lugubere verhalen, maar ook verhalen over hoe het dorp veranderde en evolueerde”, legt Braekevelt uit, die erg tevreden is dat het bewonersplatform daarvoor op een subsidie van 5.000 euro kan rekenen.

“In de wintermaanden zouden we die verhalen bundelen, waarna we ook naar de toekomst willen kijken. We willen bijvoorbeeld in kaart brengen hoe de mensen hier willen opgroeien of oud worden en hoe het dorp er moet gaan uitzien in 2040. Dat moet ons input geven voor het volgende decennium. Want van daaruit kunnen we in gesprek gaan met de stad en de provincie en eventueel nog meer projecten indienen.” (TM)