4e editie van gin- en foodtruckfestival GINtastisch komt eraan: “We willen gins op ludieke manier in de kijker zetten”

Onder de noemer GINtastisch staat op 21 mei 2022 de vierde editie van het Gin- en foodtruckfestival op het programma. Dit jaar wordt het festival in een circusjasje gestopt. Het ginfeest vindt plaats in en aan de boerderij Zomerbar aan de Iepersestraat 103 in Stasegem.

Het eerste West-Vlaamse ginfestival vond plaats op 15 juni 2019 en was meteen een schot in de roos. De 700 kaartjes waren enkele weken voor het festival reeds uitverkocht.

Sindsdien organiseerden Eva Vandenheede en Wes Claeys elk jaar met succes het Gin- en foodtruckfestival, dat intussen uitgroeide tot een vaste waarde. Toen Eva en Wes in 2020 een boerderij in Stasegem kochten, droomden ze er onmiddellijk van om het festival daar te laten doorgaan. En zo geschiedde: naast een sfeervolle zomerbar en logies kreeg ook het Gin- en foodtruckfestival zijn vaste stek op de boerderij.

Onlangs gaf Eva de fakkel door aan haar broer Ewoud Vandenheede (34) en schoonzus Alien Decock (34), die de vierde editie van het festival omdoopten tot GINtastisch. Op 21 mei 2022 zal de vierde editie van het festival opnieuw plaatsvinden op de boerderij.

Familiegebeuren

De nieuwe naam GINtastisch beschrijft het familiefestival zoals het is, een feelgoodevenement, ongedwongen en met een rustige sfeer.

“Waar kinderen welkom zijn en kunnen spelen. Waar de ginliefhebber meer dan tien ginhuizen kan bezoeken, maar waar je ook in de zomerbar terechtkan voor andere consumpties. Genieten met een drankje én een hapje, want er zijn ook foodtrucks aanwezig”, aldus Alien en Ewoud. Voor de gelegenheid wordt het festival in een circusjasje gestopt: van circustent tot circusanimatie. “Op die manier willen we nog meer inzetten op het familiegebeuren en de gins op een ludieke manier in de kijker zetten.

Het festival vangt aan om 11 uur en duurt tot 22 uur. Tickets kosten tien euro en hiervoor krijg je je eigen glas, waarmee je van stand tot stand kan gaan om je glas te vullen met een gin(tonic). Je glas vullen kost vijf euro. Kinderen kunnen gratis binnen en de animaties zijn ook gratis.