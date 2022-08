49ste editie Vierdaagse van de IJzer van start: duizenden wandelaars aan de inschrijvingstafel

Dinsdagmorgen gonsde het al heel vroeg van de activiteit in de anders toch wel rustige dorpskern van Oostduinkerke. Op het plein aan de Sint-Niklaaskerk stonden lang voor 8 uur al immense wachtrijen sportievelingen die hun stapschoenen hadden aangetrokken om zich in te schrijven voor een wandeltraject van de Vierdaagse van de IJzer.

Klokslag 8 uur gaf Philippe De Cock, Kapitein-ter-zee Stafbrevethouder en Militair Commandant van de provincie West-Vlaanderen, samen met de schepenen van Koksijde, het officiële startschot voor de eerste wandeldag van deze 49ste editie.

Zowat een week geleden stond de teller van mensen die zich vooraf hadden geregistreerd al op 5.400. Voor Jef Verstraete, directeur van de Vierdaagse, was dat een positief signaal dat het met deze editie weer de goede kant opgaat na de terugval door corona. Voor Defensie is het een opsteker dat er zich van tevoren ook al enkele militaire bataljons hadden ingeschreven, met een groep van 90 carabiniers-grenadiers, 40 militairen van een artilleriebataljon en 40 van een geniebataljon. Op deze eerste wandeldag was het al meteen duidelijk dat er daar nog honderden zullen bijkomen. En ook heel wat individuele wandelaars en groepjes wachtten blijkbaar de weersomstandigheden af om zich toch nog op de valreep aan te melden.

Nog inschrijven

Voor de medewerkers in de registratietentjes was het dus al heel vroeg alle hens aan dek, en ze zullen het de hele dag moeten volhouden, want de deelnemers blijven toestromen.

Inschrijven kan nog elke dag, ofwel ter plaatse of via de website www.vierdaagse.be/ en kost 8 euro per volwassenen of 6 euro voor jongeren onder 18 jaar. Zoals altijd kunnen de wandelaars kiezen tussen trajecten van 8, 16, 24 en 32 km en zijn er alternatieve routes voor G-sporters.