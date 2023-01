480 natuurfoto’s ingestuurd voor project in wzc Zilvervogel

Woonzorgcentrum Zilvervogel in Reninge lanceerde in juni vorig jaar een oproep om natuurfoto’s in te sturen. Uit alle inzendingen werden vijf foto’s geselecteerd die nu levensgroot te bewonderen zijn in de woonomgeving voor bewoners met dementie.

“Het was onze wens om de woonomgeving voor personen met dementie in onze nieuwbouw te optimaliseren”, zegt Inge Decorte, ergotherapeut en referentiepersoon dementie van Zilvervogel Reninge. “We wilden dit doen aan de hand van grote fotoposters in de gangen om zo de oriëntatie en herkenbaarheid te verbeteren en om de natuur naar binnen te brengen.”

Levensgroot

De fotowedstrijd richtte zich in de eerste plaats tot de inwoners van Lo-Reninge, familieleden van bewoners, vrijwilligers en medewerkers. “De hele zomer lang kon men natuurfoto’s insturen”, zegt Inge Decorte. “We ontvingen maar liefst 480 foto’s van 18 verschillende deelnemers. Een jury die bestond uit bewoners, familieleden, medewerkers en vrijwilligers selecteerde de 5 winnende foto’s. Die werden levensgroot aangebracht op de deuren en muren van de woonvorm voor personen met dementie.”

Resultaat bewonderen

De winnende foto’s komen van Rik Demeulemeester (die twee foto’s mocht aanleveren), Filip Leterme, Tania Detrez en Christian Vanloocke. Op de natuurfoto’s prijken een koe in een weide, zonnebloemen, een zeezicht met staketsel, een prachtige tuin en twee zwanen met hun kroost. Het mooie fotoproject geniet ook de steun van Cera. De winnaars mochten zondag samen met de andere deelnemers het resultaat komen bewonderen. De officiële voorstelling werd afgesloten met een gezellige receptie in de cafetaria van het woonzorgcentrum.