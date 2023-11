In Middelkerke zijn werknemers van de gemeentelijke diensten volop bezig met het plaatsen van kerstbomen.

In totaal zullen in de badplaats en de deelgemeenten 480 bomen voor de kerstsfeer zorgen. Van 15 december tot en met 7 januari loopt in het Normandpark ook een nieuwe editie van het eindejaarsevent ‘Magisch Middelkerke’.