46ste editie van San Silvestercross uitzonderlijk op tweede kerstdag: “Hopen op honderden lopers”

Op dinsdag 26 december is er in Sint-Eloois-Winkel de 46ste editie van de San Silvestercross. De kerstcorrida, de oudste West-Vlaamse stratenloop, lokt ieder jaar honderden sportievelingen naar de gemeente. “Ook dit jaar hopen we de deelnemers aan de corrida een unieke sfeer aan te kunnen bieden.”

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar door proberen heel wat mensen toch wat bijgekomen kilo’s af te lopen tijdens een kerstcorrida. Een van de populairste kerstcorrida’s is nog steeds de San Silvestercross in Sint-Eloois-Winkel. Die vindt normaal gezien altijd plaats op de zondag tussen Kerstmis en Nieuwjaar, maar doordat kerstavond op een zondag valt, kiezen de organisatoren ervoor om hun evenement op dinsdag 26 december te organiseren. “Ook dit jaar palmen we het centrum van de gemeente in. Daar voorzien we een verkeersluw parcours. Lopers of supporters die met de wagen naar Sint-Eloois-Winkel komen, kunnen die parkeren op één van onze vijf parkeerzones”, aldus Klaas Thermote van de organisatie.

Het concept van de San Silvestercross blijft dit jaar grotendeels hetzelfde.

Jongeren trappen af

“Vorig jaar begonnen we ons evenement met een wedstrijd voor G-sporters. Die wedstrijd blijft behouden, maar schuift op in het programma. We starten met de jeugdwedstrijden, net voor de korte wedstrijd is het de beurt aan de G-sporters”, aldus Bruno Bonte. De loopwedstrijden voor kinderen starten om 16.15 uur.

Uitkijken is het ook elk jaar naar wie er aan de start komt van de kleine en de grote cross. “Ons parcours van 4,25 kilometer blijft hetzelfde. De deelnemers aan de kleine cross lopen één ronde, de deelnemers aan de grote cross twee. De wedstrijden starten respectievelijk om 17.15 en 17.45 uur”, aldus Rinus Devos. De San Silvestercross lokte vorig jaar ongeveer 1.400 deelnemers naar Sint-Eloois-Winkel. “We hopen ook dit jaar veel enthousiaste lopers aan de start te hebben. Aan de sfeer zal het alvast niet liggen. Wij voorzien zelf leuke sfeerelementen zoals discomuziek aan de start, onderweg zijn er verschillende straat- en wijkcomités die voor ambiance zorgen”, aldus Klaas. De organisatoren koppelen aan hun loopevenement ook een bedrijven- en verenigingencompetitie waarbij de tijden van de deelnemers worden samengeteld. “We merken dat heel wat deelnemende teams dit een leuk initiatief vinden.”

Nieuwe kracht

De organisatoren van de San Silvestercross kunnen ook dit jaar rekenen op de steun van het provinciebestuur, Sport Vlaanderen, het gemeentebestuur, politie Grensleie, het Rode Kruis Ledegem en ruim 120 sponsors. Met Leon Debusseré is er ook een nieuwe kracht binnen het bestuur. Leon treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader Filip. “Voor mij is dit het laatste jaar als bestuurslid. Ik ben inmiddels al een dertigtal jaar actief binnen deze organisatie en ben veruit het oudste bestuurslid. Ik ben blij dat er opvolging is”, aldus Filip. Zoon Leon leerde de voorbije jaren de San Silvestercross al volop kennen. “Ik ging vaak al mee om nadars te zetten. Ik ben blij dat ik nu ook verder mijn steentje kan bijdragen.”

Goede doel

Ook dit jaar koppelt de organisatie van de San Silvestercross een goed doel aan het evenement. Er werd gekozen voor G-oalympics Ledegem, het G-voetbalinitiatief op de terreinen van Olympic Ledegem. Intussen zijn de inschrijvingen voor de San Silvestercross al volop lopende. Vooraf online inschrijven kan tot 14 december. Wie dat doet ontvangt een gepersonaliseerd borstnummer tegen verlaagd tarief. “We hebben dit jaar trouwens een gloednieuwe website. Voor de verwerking van de uitslagen werken we samen met de firma ‘Star-Tracking’ waardoor de uitslagen van de verschillende wedstrijden onmiddellijk online beschikbaar zijn”, aldus Klaas.