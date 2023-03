468 strandcabines deze zomer op strand van Zeebrugge

Naar jaarlijkse gewoonte maken de medewerkers van het Openbaar Domein Brugge het strand van Zeebrugge voor 1 april klaar voor het zomerseizoen. Er zijn dit jaar 468 plaatsen voor strandcabines. Het natuurcentrum pakt opnieuw uit met een educatieve strandcabine.

Als eerste stap werden de 450 zandschermen op het strand verwijderd en zandvrij gemaakt. Ze zullen teruggeplaatst worden rond de strandcabinezone om de strandcabines te beschermen tegen het opwaaiende zand. De aanduidingspalen van de 28 rijen aan strandcabines werden opgezet en het strand werd door aannemer Vereecke-Decleene mooi vlak gelegd, zodat de strandcabines op een effen ondergrond komen. Vanaf 1 april kunnen op de 468 standplaatsen strandcabines opgebouwd worden.

Educatieve strandcabine

De educatieve strandcabine van het Natuurcentrum is ook dit jaar opnieuw te vinden in Zeebrugge. “Gelegen langs het vlonderpad zal in de strandcabine kennis over de zeebiotoop op speelse wijze aangebracht worden”, vertelt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. “Dit jaar zijn de ‘duinexoten’ één van de onderwerpen, waarbij aangeleerd zal worden hoe ze te herkennen, waar ze te vinden, hoe dit te melden…”

Speeltoestellen

Een nieuw zomerseizoen betekent ook dat de spelende jeugd terug volop zal genieten van onze speeltoestellen. “Het speelplein op het strand van Zeebrugge is een schot in de roos. Ik kreeg al heel wat positieve reacties en kan echt genieten als ik zie hoe kinderen er zich volop uitleven. Het is het twaalfde jaar dat we de speeltoestellen uitstallen. Sinds 2021 blijven de speeltoestellen het jaar rond staan. Zo kan er hier ook in de herfst of zelfs in de winter gespeeld worden”, vervolgt Mercedes Van Volcem.

Proper strand

De medewerkers van Openbaar Domein zulen er alles aan doen om het strand proper te houden. Tijdens het seizoen wordt het strand dagelijks opgeruimd. Daarnaast zijn dertig sorteerafvalmanden en drie grote zwerfvuilafvalbakken (langs het vlonderpad, de surfclub en de eerste trap tussen Zeebrugge en Blankenberge) geplaatst.

De 34 bloembakken op de Zeebrugse zeedijk werden gerenoveerd en kregen frisse Brugse kleuren. © Stad Brugge

De inwoners en bezoekers Zeebrugge mogen ook dit jaar op gezellige plekjes om te picknicken rekenen. “We plaatsten 40 picknickbanken op het strand en aan de zeedijk. Het wordt er gezellig vertoeven. Heel fijn voor degenen die willen genieten van de zon, een hapje of een drankje willen nuttigen of voor jonge gezinnen die vanop de picknickbank kunnen uitzien op de kinderen die zich uitleven op het speelplein.”

Kleurrijke bloembakken

“Nieuw dit jaar zijn 34 gerenoveerde bloembakken. Deze kregen hetzelfde kleurenpatroon als de drie zitbanken die we vorig jaar bijplaatsten, namelijk blauw, wit en rood. De zitbanken krijgen momenteel een nieuw laagje verf. Samen met de vernieuwde bloembakken zullen ze de dijk opfleuren. Ik kijk alvast uit naar de zomer,” besluit schepen Mercedes Van Volcem.