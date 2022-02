46 aanvragen voor Kortrijks burgerbudget: “Voor alle projecten samen willen 178 burgers zich engageren”

Van 15 september 2021 tot 15 februari 2022 konden burgers via Het Burgerbudget een voorstel indienen om hun straat of buurt leefbaarder te maken. 42 voorstellen werden goedgekeurd en gaan nu de tweede fase in: de budgetgame vanaf 1 maart.

Het stadsbestuur geeft de inwoners al langer inspraak en helpt hun plannen ook uitvoeren. Zo lanceerde Kortrijk in september 2021 de eerste fase van de eerste editie van Het Burgerbudget, waarbij haalbare en uitvoerbare projecten mochten ingediend worden. Daaraan is een bedrag van 100.000 euro uitgetrokken voor het winnend project.

100.000 euro

Het Burgerbudget kreeg uit alle hoeken van Kortrijk 46 voorstellen binnen gaande van hangmatten tot een mobiel stadsplein. “Van 4 projecten wordt de ontvankelijkheid nog onderzocht door onze stadsdiensten. Voor een geldig project moeten minstens vier indieners in Kortrijk wonen en ouder zijn dan 16 jaar. Voor alle projecten samen willen 178 burgers zich engageren”, aldus burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester).

Projecten die minstens 50 keer aangekocht worden, gaan door naar de laatste fase: de beoordeling door een burgerjury

Elk project moest ook becijferd zijn op maximum 100.000 euro. Het totaal aangevraagde budget van de 46 ingediende projecten bedraagt 953.966 euro. De projectvoorstellen die de selectie haalden, schuiven nu door naar een volgende fase: de budgetgame. Elke Kortrijkzaan ouder dan 16 jaar kan van 1 maart tot 31 maart daaraan deelnemen.

“De deelnemer krijgt een virtueel budget van 100.000 euro. Daarmee kan je je favoriete projecten aankopen door. Projecten die minstens 50 keer aangekocht worden, gaan door naar de laatste fase: de beoordeling door een burgerjury. Zij beslissen finaal welke projecten ondersteund worden door het burgerbudget”, duidt Bruno Vandenberghe.

Wie jurylid wil zijn kan zich kandidaat stellen tot en met 15 maart. “Momenteel zijn er 33 kandidaturen. Er worden 8 juryleden geloot. In de maand april beslist deze jury over de projecten. Vanaf mei 2022 gaan de geselecteerde voorstellen in uitvoering. “Gezien het succes komt er alvast een tweede editie”, aldus de burgemeester.