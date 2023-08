45ste Landelijk Feest in Vivenkapelle pakt nu ook uit met rommelmarkt

Voor het eerste in de geschiedenis van het Landelijk Feest in Vivenkapelle bij Damme maakt nu ook een rommelmarkt deel uit van het programma. Verder zijn er de vertrouwde elementen met onder meer een barbecue en muzikale animatie.

Het bekende Landelijk Feest in Vivenkapelle is aan z’n 45ste editie toe. Op zaterdag 19 augustus start het feest met de tractorwijding. Pastoor Pradip Smagge zal ook dit jaar vanop een veilige hoogte zegenen. Om 19 uur worden de tractoren in Vivenkapelle verwacht.

“Een nieuw element is de rommelmarkt. Die heeft op zondag 20 augustus voor het eerst plaats in het kader van het Landelijk Feest. De standen worden opgesteld ter hoogte van Bradericplein-Weststraat”, zegt Elien Van Damme van Feestcomité Vivenkapelle. De rommelmarkt start om 7 uur en eindigt om 18 uur.”

Nog op zondag staat er vanaf 9 uur een rondrit met oldtimertractoren – over een afstand van 35 kilometer in en rond Damme – op het programma. Na de rondrit kan wie ingeschreven is genieten van een verzorgde barbecuemaaltijd. De barbecue heeft plaats in het Broederklooster in Vivenkapelle, aan het Bradericplein. Vanaf 14 uur is er een optreden voorzien van het Damse muzikale duo Roland en Sofie. Daarna kunnen danslustigen zich uitleven met de Goodheart Linedancers uit Oedelem die hun beste dancemoves bovenhalen op countrymuziek. “En verder zal niemand honger of dorst moeten leiden. Er zijn oliebollen en frietjes te verkrijgen en er wordt zeker voldoende drank aangeboden”, geeft Elien Van Damme van Feestcomité Vivenkapelle nog mee.