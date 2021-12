450 overbodige VIP-maaltijden van Brugse stadsderby worden aan armoedeverenigingen geschonken

De stadsderby tussen Cercle en Club Brugge van zondag 26 december wordt gespeeld achter gesloten deuren. Door de beslissing blijven 450 bestelde VIP-pakketten, inclusief eten, beschikbaar voor consumptie. Cercle Brugge en Traiteur Cardinal schrappen de maaltijden niet, maar verdelen ze onder vier Brugse armoedeverenigingen. Sobo en Welzijnsvereniging Ruddersstove (OCMW Brugge) staan in voor de bereiding en verdeling.

De verstrengde coronamaatregelen laten bij sportwedstrijden voorlopig geen publiek meer toe. Dat betekent dat de Brugse derby op tweede kerstdag bijgevolg zonder voetbalfans in het Jan Breydelstadion moet gespeeld worden. Cercle verliest de recette van het seizoen. Louis-Philippe Depondt, woordvoerder van De Vereniging, reageert ontgoocheld na de beslissing van het overlegcomité: “Voor Cercle is de stadsderby dé match van het jaar, we hebben die wedstrijd weken voorbereid. In overleg met de Pro League hebben we er de voorbije maanden alles aan gedaan om wedstrijden met publiek veilig te laten plaatsvinden.”

“Bovendien zit Cercle in een goede sportieve flow. We hebben de voorbije wedstrijden 12 op 15 punten gehaald, we kijken uit naar de derby. Jammer genoeg moet die nu zonder onze trouwe supporters plaatsvinden. De ticketverkoop was uitstekend, onze telefoon stond roodgloeiend, aan de ticketbalie moesten de mensen aanschuiven. De vip-ruimte was uitverkocht met 450 zakenmensen die het bijwonen van de match wilden combineren met een etentje.”

Vierde keer

“Het is voor Cercle nu al de vierde opeenvolgende derby zonder onze fans. Toen Club de thuisploeg was, waren onze supporters niet welkom. Vorig seizoen gebeurde hetzelfde. We zijn dus uiteraard diep ontgoocheld, het is jammer voor onze fans en voor de voetbalbeleving tout court. Voetbal is de belangrijkste bijzaak in ons leven, maar de gezondheid en de veiligheid van de mensen is vanzelfsprekend nog belangrijker. We mogen niet spelen met de volksgezondheid. We vertrouwen op de beslissing van de experten. De nieuwe omikronvariant is er, er zijn vele besmettingen. Hopelijk mogen we snel weer mensen toelaten in het Jan Breydelstadion.”

Pikant detail: er bereikten ons geruchten dat Clubsupporters erin geslaagd waren om een ticket te bemachtigen voor de derby. Die hadden een illegale manier gevonden om de ticketcontroles te omzeilen. Nochtans konden Cerclefans maar één ticket kopen op hun eigen naam. Met als bijkomende voorwaarde dat ze geregistreerd waren bij Cercle en in het verleden al minstens één keer een ticket gekocht hebben voor een niet-derby. Nu blijken al die snode inspanningen een maat voor niets te zijn ….