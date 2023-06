450 kilometer aan skeelerplezier in West-Vlaanderen: eerste bewegwijzerde skeelernetwerk binnenkort toegankelijk

Als alles op wieltjes loopt, opent op 10 juni het eerste recreatieve bewegwijzerde skeelernetwerk in West-Vlaanderen. In totaal zal het netwerk meer dan 450 kilometer aan routes tellen, verdeeld over 37 lussen in zestien gemeenten. Ook in Tielt komen er twee lussen.

Het gaat om een samenwerking tussen de club iSkate, Sport Vlaanderen en alle lokale besturen van de regio Midwest, met steun van de West-Vlaamse skeeleraarster Sandrine Tas, die in 2022 nog als schaatsster deelnam aan de Olympische Winterspelen. Op 10 juni wordt ook een fotowedstrijd gelanceerd op de sociale media van de betrokken gemeenten.

In Tielt komen er alvast twee lussen van telkens 7 kilometer. De ene lus start en eindigt aan de Sint-Bavokerk in Kanegem, de andere aan sporthal De Ponte. Die laatste lus zal wel pas vanaf eind augustus in gebruik genomen kunnen worden. (SV)