45 opvangplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen in wzc Ter Deeve

Meulebeke wil in het voormalige woon-zorgcentrum Ter Deeve 45 opvangplaatsen creëren voor noodopvang van Oekraïense vluchtelingen. “Dit willen we nog voor 21 maart realiseren”, aldus burgemeester Dirk Verwilst.

“We maken niet alleen de ruimte maar ook de tijd vrij om hen op te vangen en te begeleiden in deze moeilijke periode. De opvangplaatsen, niet alleen de kamers maar ook de leefruimtes, in het gebouw blijven zeker tot eind augustus ter beschikking van de getroffen gezinnen.”

Helpende handen welkom

“We doen eveneens een beroep op vrijwilligers die willen meehelpen met zowel de logistieke als psychosociale hulp”, vult schepen van Zorg- en Welzijnsbeleid Rik Priem aan. “Naast de helpende handen zijn materialen als kinderbedden, handdoeken, luiers, speelgoed in goede staat en kledij welkom. Ook wasmachines, strijkijzers en strijkplanken zullen zeker hun diensten bewijzen. Wie zijn of haar schouders wil plaatsen onder dit initiatief kan zich opgeven op oekraine@meulebeke.be of via het digitale inschrijvingsformulier op de gemeentelijke website.”

Eveline Depruyst, afdelingscoördinator Burger en Welzijn : “Wie zelf een opvangplaats ter beschikking heeft voor minimum drie maanden, kan ons dat laten weten via 051 54 13 41 of via het formulier op de website van Meulebeke.”