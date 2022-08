45 Catelins verzamelen op eerste familiereünie

De familie Catelin, een bijzonder veel voorkomende naam in Oostrozebeke, verzamelde voor een allereerste familiereünie. “Dat dit in Oostrozebeke zou plaatsvinden, was evident. Bijna alle Catelins zijn hier gebleven, ze zijn bijzonder honkvast.”

De nakomelingen van Joseph Catelin zijn bijzonder honkvast, weet woordvoerder Patrick Verhaeghe. “Wanneer er al iemand is uitgeweken, komt die meestal na verloop van tijd terug wat betekent dat de Catelins voor meer dan 90 procent hun roots hebben in Oostrozebeke. Intussen had Nadine Verhaeghe werk gemaakt van een kwartierstaat van de Catelins en was het alleen wachten op de allereerste familiereünie.”

“Eigenlijk was die al twee jaar geleden gepland maar wegens corona kon het feestje niet doorgaan. Dat de eerste reünie in Oostrozebeke zou plaatsvinden was evident. Bijna honderd procent van de Catelins zijn hier gebleven. Ze zijn bijzonder honkvast en de meesten hebben zich heel sterk geëngageerd in het verenigingsleven. Bij mijn weten is alleen Lena Catelin uitgeweken naar Marke omdat haar man gerechtsdeurwaarder is en het beter paste voor het werk. Wij hebben uiteindelijk een uitnodiging voor de eerste Catelinreünie gestuurd naar 90 genodigden waarvan er 45 aanwezig waren op het feest. We hebben het feest ook goed voorbereid met onder andere een kleine expo van familiefoto’s en een kwartierstaatstamboom. Met een gezellig rondje tafelen en in de namiddag ‘Bar Catelin’ was het een heel fijne familienamiddag.”

Stamvader Joseph

De stamvader van de Catelins was Joseph Catelin, die gehuwd was met Laura Hostyn. Joseph had drie broers en vijf zussen terwijl Laura vijf broers en zes zussen had. Uit het huwelijk werd dochter Maria geboren maar na een veel te vroeg overlijden van zijn vrouw moest hij alleen verder. Joseph huwde later met Zulma Vancauwenberghe en ook zij kwam uit een kroostrijk gezin. Zulma had vijf broers en vier zussen. De familie groeide later nog uit met Lena, Wilfried, Godfried, Guido en Luc. De familie Catelin was een familie van huisschilders, een beroep dat vaak van vader op zoon overging. De oudere Oostrozebekenaren zullen zich best het schilderwinkeltje gelegen achter de kerk, tussen de oude winkel Debouverie en het vroegere café ‘de Hert’ herinneren.

De familie was niet alleen bekend voor het schilderstalent maar ook voor de grote gestalte en voor hun actieve deelname aan het verenigingsleven zoals wielersport, voetbal, jeugdwerking en bestuursfuncties in verenigingen. Altijd was er wel iemand van de Catelins ergens in een vereniging actief. Opvallend is ook dat elke generatie iemand telde met teken- en schilderstalent. Vandaar dat menig werk van Joseph zich in huiskamers bevindt in de gemeente en errond. Intussen bestaat de familie van Joseph Catelin uit 6 kinderen, 18 kleinkinderen, 27 achterkleinkinderen en 19 achterachterkleinkinderen. (CLY)