440.000 euro investeringssteun voor dagverzorgingscentrum De Maretak in Lendelede

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 440.000 euro toe voor de renovatie van het Centrum voor Dagverzorging De Maretak in de Izegemsestraat in Lendelede. Een renovatie die belangrijk is om de begeleiding en de zorg te verbeteren.

“Dagverzorgingscentra vervullen een belangrijke sociale rol voor veel mensen. Mensen die nog thuis wonen, maar wel nood hebben aan een zorgaanbod of een dagbesteding. Ze bieden ook wat ademruimte voor de mantelzorgers. Het huidige pand van De Maretak toont gebreken en daarom is er beslist een renovatie door te voeren. Vlaanderen draagt daar een steentje toe bij”, stelt minister Hilde Crevits.

Zinvolle dagbesteding

Het Centrum voor Dagverzorging De Maretak in Lendelede maakt deel uit van een zorgcomplex met woonzorgcentrum Aksent en Residentie De Schakel.

Bezoekers krijgen er thuiszorgondersteunend aanbod waarbij dagelijkse opvang, begeleiding, sociale contacten en een zinvolle dagbesteding centraal staan. Daarnaast worden er verpleegkundige en hygiënische zorgen aangeboden.

Duurzame renovatie

Het huidige Centrum voldoet niet langer aan de huidige noden en is aan een ingrijpende en duurzame renovatie toe. De nieuwe infrastructuur wil de ondersteuning nog verbeteren.

Het gaat om ouderen, gebruikers met een fysieke zorgnood en mensen met dementie. Er is ook in thuiszorg voorzien via twee ruime bijkomende assistentiewoningen, aanvullend op de huidige residentie De Schakel.

Na de renovatie zullen er 15 mensen in De Maretak terecht kunnen met nieuwe leefruimtes, sanitair, bezoekers- en personeelsruimtes.

Voorjaar van 2025

De kostprijs voor de werkzaamheden wordt geraamd op 720.000 euro. Via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden aangelegenheden kent Vlaams minister een investeringssteun toe van 440.000 euro.

De huidige timing voorziet een verhuizing van het Centrum voor Dagverzorging De Maretak in het voorjaar van 2025.