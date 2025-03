42 nieuwe laadpalen in Tielt

Tielt kreeg er recent een heleboel nieuwe laadpalen bij. Net als veel andere steden en gemeenten zijn ook Tielt en Meulebeke een aantal jaar geleden mee ingestapt in de uitrol van laadinfrastructuur, waarbij Total Energies door de Vlaamse overheid aangesteld werd als laadpaalexploitant.

In het kader daarvan werden er de voorbije weken 42 nieuwe laadpalen bij geplaatst. Onder meer in de Burggraaf Vande Vyverelaan, Generaal Maczekplein, Hondstraat, Hoogstraat, Karel van Manderstraat, Kronkelbeekstraat, Meulebeke Plaats, Monseigneur Van Hovestraat, Nagelstraat, Pieter Simonsstraat, Sint-Antoniusstraat, Stationstraat, Ter Kouter, verkaveling Tielt-Zuid en in de Zwartegevelstraat zijn de nieuwe palen inmiddels geactiveerd. Ook in de Brouwerijstraat, Grote Hulststraat, Ter Booye en Tramstraat zijn er palen bijgekomen, al zijn die nog niet in dienst genomen. (SV)