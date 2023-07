4,2 meter hoog, ruim 300.000 bouwsteentjes en 2.000 werkuren: kasteel breekt wereldrecord op Zandsculpturenfestival

4,2 meter hoog, ruim 300.000 bouwsteentjes en tweeduizend werkuren: het hoogste en grootste gebouw ooit gemaakt met de bekende Clics-bouwsteentjes staat deze zomer op het Zandsculpturenfestival in Middelkerke. “Het mooie van dit wereldrecord is dat het meteen aandacht vraagt voor het goede doel.”

Om in het thema te blijven: het druk bezochte Zandsculpturenfestival op het strand van Middelkerke, met sprookjes als thema, heeft er een reusachtige attractie bij. Naast de tientallen zandsculpturen, tot een vuurspuwende draak toe, staat ook een indrukwekkend 4,3 meter hoog kasteel, opgetrokken in meer dan 300.000 Clics-bouwsteentjes. En dat is meteen een wereldrecord. Nooit eerder werd er een hogere constructie met de bekende bouwstukjes gebouwd.

Het idee voor de recordpoging kwam van Dieter Kerckhofs, leerling van de gespecialiseerde secundaire school Elisa OV2 in Wijchmaal. “Ik droomde ervan om een record te breken”, vertelt Dieter, die in de klas Clics leerde kennen. En dat is hem aardig gelukt. Dat gebeurde overigens gefaseerd. Er werden weken op voorhand constructies en fundamenten gemaakt om vervolgens in ware prefab stijl af te werken op het festivalterrein zelf. Daar werden alle grote elementen in elkaar gezet en een afwerkingslaag in steentjes aangebracht.

Feestvarken

“Na contact met het bedrijf Clics zelf, ging de bal aan het rollen”, vertelt Dieter. “Er werd gestart met een reusachtig project in de school, maar ook vzw Het Feestvarken werd erbij betrokken. Het Feestvarken werkt op regelmatige basis samen met Clics en schenkt verjaardagspakketten aan ouders die niet altijd de middelen hebben hun kinderen te voorzien van een verjaardagscadeau om hen een heel fijne verjaardag te laten beleven.”

Wensput

“Door het gezamenlijke project van de vzw en de school – die de bouw voor hun rekening namen – en verder Clics en het Zandsculpturenfestival hopen we allemaal hiermee aandacht te vragen voor de missie van Het Feestvarken”, vult Koen Hendrickx van Het Feestvarken aan. “Bovendien werd er een wensput voorzien bij het Clics-kasteel. Alle centjes die bezoekers hierin gooien gaan integraal naar Het Feestvarken.”

Festivalorganisator Pieter De Wulf is opgetogen met het project. “We leerden de mensen van Clics via via kennen. Ticketmonster, onze ticketpartner die de software levert voor het Zandsculpturenfestival, is bevriend met de mensen van Clics. En op een dag geraakten we aan de babbel, en kijk nu. We hopen met ons festival, dit jaar meer dan ooit, in te zetten op extra beleving. En dit reusachtig kasteel draagt daar natuurlijk toe bij”, besluit Pieter. (DVL)