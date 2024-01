42 enthousiaste jonge muzikanten op play-in Vlamo

Ieder jaar wordt door Vlamo West-Vlaanderen een kinder- en jeugd- play-in georganiseerd. Dit jaar vond die plaats in Houthulst, op de Vrijetijdscampus, in De Muziekdoos, het lokaal van de Koninklijke Harmonie De Woudfanfare Houthulst.

De play-in is een dag die georganiseerd wordt voor startende muzikantjes met een niveau tweede graad academie, die minstens één jaar een instrument bespelen. Dit jaar waren er 42 deelnemers, die de hele dag repeteerden onder de leiding van de dirigenten Bianca Vandemaele en Louis Snauwaert. Tussendoor was er natuurlijk een ontspannende pauze, en de kinderen genoten van een lekker middagmaal. Om 16 uur gaven de deelnemers een concertje voor familie en vrienden. De deelnemende muzikanten kwamen uit verschillende muziekverenigingen in West-Vlaanderen. (foto ACK)