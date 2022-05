41ste editie Zonnebatjes in Zonnebeke pakt uit met Schlagerfestival en traditionele braderiedag

In het weekend van 3, 4 en 5 juni gaan de 41ste Zonnebatjes door in Zonnebeke. Samen met de tweejaarlijkse heksenstoet in Beselare zorgen ze voor een grote volkstoeloop.

Na twee jaar geen batjes of een soft uitvoering door corona gaat het batjescomité er opnieuw tegenaan. “We hebben een grote inspanning gedaan. Dit jaar hebben we honderd lokale deelnemers wat een record is. De meeste lokale handelaars zien de nood in van een deelname. Met de 41ste editie zijn er ook wel enkele vernieuwingen. Zo hebben we op vrijdag enkel de openingsreceptie in Spoorlijn 64 voor deelnemers, medewerkers en vrijwilligers. Het foodtruckfestival verdwijnt definitief naar kermiszaterdag. Dit laat ons toe de zaken beter te spreiden.”

17de Schlagerfestival

Nieuw dit jaar is ook dat het festival doorgaat in het kasteeldomein. “Bij de voorbereiding hebben we nog altijd gedacht aan corona”, aldus Krisof. “Op het middenplein van het kasteeldomein is er meer controle mogelijk dan op het marktplein. Het is een echte pleiade van vedetten met de coverbad de SB’s, Garry Hagger Lindsay, Eveline Cannoot, Swoop, Jettie Pallettie, De Romeo’s en Jan Smit. Tijdens de avond wordt een nieuw duet van Jan Smit en de romeo’s voorgesteld.”

“Belangrijk is ook dat het dit jaar betalend is in tegenstelling met de vorige edities. Alles is werkelijk te duur geworden. In voorverkoop, tot twee uur voor aanvang, kosten tickets 15 euro. Voorverkooptickets kunnen besteld worden online of gekocht worden op plaatselijke verkooppunten. Uiteraard zijn er ook tickets te koop aan de deur. Die kosten dan wel 20 euro. De kaartenverkoop loopt goed en onze maximum capaciteit bedraagt 2500 toeschouwers.”

Braderie

Zondag is de traditionele braderiedag met honderd lokale deelnemers en zestig marktkramers zowel in de Roeselarestraat en Ieperstaat. In beide straten is er animatie en ook optredens van onder andere Dirk Bauters en Vanessa Chinitor, Celien, Chris Cappoen, En Danseuse, The Puppeteers. “Nieuw is dit jaar de actie van de provincie, 100% West-Vlaamse Markt, waaraan we graag meewerken,”, zegt Kristof.

In de Langemarkstraat vindt op zondag de achtste editie plaats van Place Du Tertre door van 13 uur tot 18 uur. Onder het motto ‘The artist in action’ wil het Batjesplatform kunstenaars en creatievelingen een podium bieden en nodigt dan ook graag diverse kunstenaars uit om hun talenten te laten zien. Als topattractie en absolute wereldtop zullen Compagnie Paris Benares – Les Vâches Sacrees door de straten trekken. Enkel op zondag zijn de centrumstraten verkeersvrij van 9 uur tot 22 uur. (NVZ)