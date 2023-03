4175 euro voor 4Brain dankzij Waregem Koerse

Op de hippodroom in Waregem is een cheque overhandigd van 4.175 euro aan 4Brain, de organisatie die zich inzet voor mensen met hersenaandoeningen. Dat bedrag is de opbrengst van de ‘Horse Race 4Brain’ die werd gereden afgelopen Waregem Koerse.

Tijdens die drafrennen met duo-zit sulky’s vergezelt een professionele driver een co-driver. Aan de race nemen traditioneel enkele bv’s deel, maar ook bedrijven kunnen een zitje ‘kopen’.

Elke co-driver mag een eigen goede doel bepalen waarvoor hij geld inzamelt, maar de meesten kiezen het hoofddoel 4Brain.

Ook kregen zeven uitzendkrachten een getuigschrift dat zij via de vdab tewerkgesteld waren met Waregem Koerse. “Het ging om mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt. Door hen een dagje te laten meedraaien in onze organisatie, kunnen zij die ervaring op hun cv plaatsen en hun zoektocht naar een nieuwe job misschien iets gemakkelijker maken”, zegt directeur Bram Vandewalle.

© gf

“We wilden al langer iets doen rond sociale tewerktstelling, en vonden in vdab een ideale partner hiervoor. Er zijn er die intussen werk gevonden hebben, en die toch opnieuw willen meehelpen op Waregem Koerse.” (JM)