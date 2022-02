410 ton (!) aan voedingsoverschotten opgehaald om te verdelen onder kwetsbaren: “Belangrijk in de strijd tegen lege brooddozen”

Food Act 13, het regionale voedseldistributieplatform in Zuid-West-Vlaanderen, heeft in 2021 maar liefst 410 ton voedingsoverschotten opgehaald om opnieuw te verdelen. Tachtig organisaties die mensen in kwetsbare situaties helpen, werden op die manier ondersteund. Daaronder ook enkele Kortrijkse scholen. “In de strijd tegen lege brooddozen maakt dit project absoluut een groot verschil”, klinkt het.

Elke week 8,5 ton, elke dag 1.700 kilo. Goed voor meer dan 410.625 kilo op jaarbasis. Het regionale voedseldistributieplatform Food Act 13, opgericht door welzijnsorganisatie W13 in Zuid-West-Vlaanderen, heeft er een bijzonder druk 2021 opzitten.

“Opnieuw een recordjaar”, zegt Bram Deloof, ondervoorzitter van W13. “Jaar na jaar stijg het aantal ton voedseloverschotten dat Food Act 13 op het bord van gezinnen uit de regio brengt, in plaats van het weg te gooien.” In 2020 haalde Foodact 13 nog 358 ton overschotten op, in 2019 ging het om 284,5 ton.

Winkelwaarde van 2,7 miljoen euro

Elke dag rijden vier bestelwagens rond om de voedseloverschotten op te halen bij winkelketens als Colruyt, Okay, Bio-Planet, Carrefour, Metro en Aldi. “Recent is daar ook Jumbo bijgekomen en we werken ook samen met een aantal bakkerijen en landbouwers uit de buurt”, duidt Bram Deloof.

“Al het ingezamelde eten wordt in een magazijn in Kuurne gesorteerd om van daaruit opnieuw verdeeld te worden. Meer dan 94 procent van de ingezamelde voedingswaren wordt opnieuw uitgedeeld. Een groot deel daarvan via de lokale sociale kruideniers in de gemeenten. Op die manier zorgen we voor een doorstroom van verse producten, mensen kunnen aan sterk gereduceerde prijzen kopen wat ze willen en zorgen zo voor gezondere maaltijden thuis.”

Het grootste deel van de voeding bestaat uit groenten, maar ook fruit, kaas-melk-eieren, vleeswaren en bereide gerechten duiken op in de top vijf van Food Act 13. Alle inspanningen zorgen ervoor dat er voor bijna 2,7 miljoen euro aan voeding van de vuilnisbak wordt gered. “We verdelen het eten over een 80-tal organisaties om zo een goede 5.000 gezinnen uit de streek te helpen”, aldus Philippe De Coene, W13-vorozitter. “We zien dat het aantal gezinnen dat hier een beroep op doet, ook vorig jaar weer is gegroeid.”

Tegen lege brooddozen

Nieuw dit jaar is dat ook een aantal Kortrijkse scholen beroep doen op Food Act 13. “We zijn gestart op basis van een bevraging rond het fenomeen van de lege brooddozen”, zegt Philippe De Coene daarover. “Zes scholen krijgen intussen op regelmatige basis een levering: Ter Bruyninghe 1 en 2, De Dobbelsteen, De Dobbelsteen XL, Drie Hofsteden en Sint-Jozef. Het gaat om groenten en fruit, maar ook om koeken, yoghurt en brood. We zien dat het goed loopt en zijn klaar om andere scholen in de regio te helpen.”

Bij basisschool Drie Hofsteden in Kortrijk juichen ze het initiatief van Food Act 13 alvast toe. “We zijn heel tevreden”, zegt directeur Barbara Tesch. “Zo kunnen kinderen die geen tussendoortje bijhebben tijdens de speeltijd toch iets eten van fruit of yoghurt. Zonder dat we daarbij iemand hoeven te stigmatiseren. Maar ook brood is belangrijk. We vriezen het in en halen het uit wanneer we zien dat kinderen ‘s middags op school blijven, niet voldoende of ongevarieerd te eten hebben. In de strijd tegen de lege en weinig gevarieerde brooddozen geeft Food Act 13 ons absoluut de broodnodige steun.”

Ook werk

Naast armoedebestrijding en de belangrijke strijd tegen voedselverspilling zet Food Act 13 ook in op werk. Zo gebeurt de ophaling, sortering en levering van de voeding door leerwerknemers. In 2021 waren op die manier 34 mensen aan de slag, naast twee werkvloerbegeleiders, een coördinator en een administratief medewerker.