40ste stoet van de Marmousets in Komen opnieuw een visueel spektakel

Zondag trok voor de 40ste keer de stoet van de Marmousets door de straten van Komen. Meer dan 30 groepen zorgden er voor animatie en muziek, de toeschouwers lieten zich niet afschrikken van het kwakkelweer. De stoet maakt deel uit van de Marmousetfeesten, die dit jaar twee weken in beslag zullen nemen.

De marmousets, kinderen die in het verleden meewerkten in de vele weverijen die Komen-Waasten rijk was, worden al vier decennia lang jaarlijks herdacht. Een deel traditie en geschiedenis, gekoppeld aan de boodschap dat kinderarbeid nooit meer terug mag keren, wordt door middel van feest en cultuur op de kaart gezet.

De kers op de feestelijke taart is keer op de keer de grote stoet, die steevast duizenden mensen naar het gemeentecentrum lokt. Ook dit jaar stelde de stoet niet teleur, want niet minder dan 32 groepen, zowel nationaal als internationaal, tekenden present. Van sambadanseressen tot showbands en de onmiskenbare reuzen. Voor wie langs het parcours stond, werd het alvast een visueel spektakel.

Worp van marmousets

De stoet werd traditioneel afgesloten op de Sint-Annaplaats, met de worp van de marmousets. Kleine poppetjes die vanuit het gemeentehuis in de menigte werden gegooid? Het is en blijft nog steeds een succesformule.

Hoewel het weer zich niet van een al te beste kant liet zien, waar wind, regen en zon elkaar afwisselden, leken heel wat mensen zich toch niet te laten afschrikken. De organisatie kan dan ook terugblikken op een succeseditie.