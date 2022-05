40ste editie van Kapelhoek Kermis: “Nu een inloopeditie, maar in 2023 het volle pond”

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar Kapelhoek Kermis kan in het weekend van 20 mei eindelijk haar 40ste editie vieren. Al houdt de organisatie het bewust wat rustiger. “We houden onze goesting nog wat in toom”, zegt organisator Johan De Witte. “Zowel het wijkcomité als de bewoners zijn nog niet klaar om er tenvolle voor te gaan.”

De 40ste editie van Kapelhoek Kermis moest normaal gezien in 2020 doorgaan, maar die werd om bekende redenen afgelast. “De kermis is altijd eind mei en begin april hebben we alles moeten afzeggen”, zegt Johan De Witte van het Kapelhoekcomité. “Alles lag uiteraard al vast, maar het was duidelijk dat het niet ging lukken. Gelukkig hebben we ondanks de korte termijn van de afzegging toch weinig financieel verlies geleden. Voor de kosten die we niet meer konden recupereren, had de gemeente een steunfonds opgericht.”

“We bleven wel met het idee zitten om toch iets te organiseren voor de Kapelhoek. In het najaar van 2020 hebben we eens vergaderd op de houtblokken die de gemeente geplaatst had op het pleintje naast de Kapel waar de Kermis altijd doorgaat. Uiteindelijk kon onze zwerfvuilactie wel plaatsvinden in oktober, zij het zonder etentje achteraf en ons bezoek van de Sint hebben we online georganiseerd.”

“Begin 2021 was het afwachten of de kermis dan zou kunnen doorgaan, maar in februari beslisten we zelf al dat het niet zou lukken en achteraf bleken we gelijk te hebben. Als alternatief brachten we toen wel alle bewoners een bloemetje met daaraan een kaartje met de boodschap dat we ‘iets’ zouden organiseren in oktober. Toen hebben we een receptie gehouden in Knipperlicht met een kleine 100 man. Dat was kort voor de maatregelen opnieuw verstrengden, dus we zijn heel blij dat dit kon doorgaan. Het was echt een fijn weerzien toen, al bleven er ook veel thuis uit schrik voor het virus.”

Covergroep

“Datzelfde gevoel speelt nu ook nog wat voor onze kermis van 2022. In januari hakten we de knoop door om de voorbereidingen te starten en het ziet er goed uit. Al houden we de kermis nog iets kleiner dit jaar. Op zaterdagavond voorzien we bijvoorbeeld gewoon een goeie covergroep en geen bekende zanger of zangeres. Het comité is na twee jaar wat uit de routine en we zien dat ook het publiek in het algemeen nog vrij afwachtend is om naar grote evenementen te gaan. De mensen zijn het wat afgeleerd om samen buiten te komen. Daarom is onze 40ste editie eerder een inloopeditie, maar in 2023 geven we het volle pond”, besluit Johan De Witte.

Kapelhoek Kermis opent op vrijdag 20 mei. Zaterdag is er vinkenzetting en een receptie, ’s avonds treedt covergroep The Pledge op. Op zondag heeft het eetfestijn plaats. Kaarten daarvoor zijn te verkrijgen op http://kapelhoek.cropmedia.be/.