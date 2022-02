‘406 for Suzanne’ wordt zondag even ‘20 voor Sander’: “Mooie herinneringen aan onze vriend”

Zondag 20 februari maalt Karel Van Eeckhout 20 kilometer door Sint-Eloois-Winkel. Met in zijn zog de vele vrienden van Sander Heldenbergh. Enkele van die maten zetten mee hun schouders onder het project en willen zo nog eens een eerbetoon brengen.

Dat de 24-jarige Izegemnaar Karel Van Eeckhout sinds 1 februari dagelijks in de weer is om tegen eind februari in totaal 406 kilometer afgelegd te hebben, is ondertussen al genoegzaam bekend. Op zondag 6 februari werd voor Emil Claeys gestapt en gelopen aan Ruytershove in Izegem, vorige week zondag waren de Izegemse KSA Meisjes gastvrouw voor de 13 kilometer. Zus Suzanne, voor wie het hele initiatief eigenlijk op poten werd gezet, was immers lid geweest van VKSJ (nu KSA Meisjes).

Schoolmaat

Maar Karel Van Eeckhout betrok daar meteen, met steun van de families, ook Emil Claeys en Sander Heldenbergh bij. Emil was iemand die Karel had leren kennen in de KSA, Sander was dan weer een goede schoolmaat. “Ik kwam van het College in Izegem in de laatste graad van het middelbaar in Spes Nostra terecht. Ik kende er haast niemand en werd door die vriendenbende met open armen ontvangen. Sander heb ik leren kennen als een koekengoede gast. Hij was ook erg behulpzaam. Door corona was het niet mogelijk om in groep samen te komen, dus zal het zondag zeker deugd doen om al de vrienden eens terug te zien en en zo Sander te kunnen herdenken.”

Sander Heldenbergh, zoon van Kris en Marleen Naessens en broer van Bram (Astrid Coppejans) overleed op 1 november vorig jaar. “Die avond zijn we nog met onze vrienden samengekomen”, zegt Maxim Gilgemyn. “Ik zat al in mijn bed toen ik werd opgebeld, maar we hebben tot een stuk in de nacht herinneringen opgehaald aan Sander.” Siel: “Op 1 december, een maand na zijn overlijden, zijn we met de vrienden ook samen gaan eten. We hebben veel aan elkaar. Ook met Sanders ouders is er nog geregeld contact. Ik zie ze hier uiteraard ook wel eens in Winkel”, zegt Siel. Maxim: “Soms ga ik een bloemetje op het kerkhof zetten, ik stuur dan een foto naar zijn pa Kris.”

Fuiven

Bissegemnaar Maxim leerde Sander kennen aan Spes Nostra. Siel Claeys groeide samen op met Sander in Sint-Eloois-Winkel. “We waren van hetzelfde geboortejaar 1998, maar zaten nooit in dezelfde klas in het lager. We konden het toen wel al met elkaar vinden, maar we werden pas echt close toen we naar Heule naar school trokken. Samen met Yentl Danis fietsen we naar school. Wij waren die gasten van Winkel die dan later ook naar fuiven in Gullegem en Heule trokken.”

In het Spes ontstond een groepje vrienden dat ook vaak in Jeugdhuis De Plekke in Bissegem te vinden was. Maar we maakten ook onze reisjes. “Toen we nog in het middelbaar zaten begonnen we al naar de Ardennen te trekken, meestal net na de examens in juni. Met een klein groepje, maar Sander was daar altijd bij. En eens we in het hoger onderwijs zaten trokken we ook in september na de herexamens op reis naar warme bestemmingen. De eerste keer was Sander daar niet bij, hij was een jaartje blijven haperen in het middelbaar. Maar daarna sloot hij zich opnieuw bij ons aan. Uiteraard hebben we aan die reisjes mooie herinneringen overgehouden.”

Sander liet alles graag op zich afkomen – vrienden Maxim en Siel

Maxim en Siel, met wie we ons voor een babbel rond een tafeltje in het Arbeidershuis hebben geschaard, omschrijven hun vriend Sander nog eens typerend. “Hij was iemand die alles graag op zich op zich af liet komen. Geen grootse plannen maken, we zien wel…”

De organisatie van ‘20 voor Sander’ is in handen van Rotary Izegem, Duikschool Delphinus en de Winkelse Trappers, allemaal verenigingen waar pa Kris Heldenbergh actief in is. Maar ook de vrienden van Sander steken de handen uit de mouwen. Maxim: “Ik ben niet de sportiefste. Meelopen doe ik dus niet, maar ik hielp kijken voor wat sponsoring en zal me nuttig maken aan de bonnetjesverkoop.” Siel plant dan wel weer de 20 kilometer mee te lopen. “Ik liep eerder al een stukje mee met Karel, was zondag ook present bij de KSA Meisjes en wil nu ook met Karel zijn tocht afwerken. De dag voordien spelen we wel nog met WSP B en ik kom ook uit blessure. We zien wel hoe ik dat verteer.”

Praktisch

Op zondag 20 februari wordt er vier maal vijf kilometer gelopen, je kan ook een stuk mee wandelen. Start is aan De Link, parkeren doe je best achter de kerk. Starten kan tussen 13 en 15.30 uur, om 14 uur begint Karel te lopen. Deelname is gratis, maar om praktische redenen wordt gevraagd in te schrijven via Facebook (406 for Suzanne).

De lopers krijgen een drankje en een hartig hapje. Ter plaatse kun je ook het project Dageraad steunen. Dageraad is een project van Karus, dat zich het lot aantrekt van jongeren met een psychotische problematiek.

Wie er niet bij kan zijn kan toch zijn steentje bijdragen door over te schrijven op BE31 7370 6009 2755. Wie er wel bij wil zijn kan zich aanmelden via deze link.