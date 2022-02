‘406 for Suzanne’: Karel is klaar voor de laatste loodjes

Karel Van Eeckhout is bezig aan zijn laatste dagen van zijn huzarenstukje. In de maand februari wilde hij 406 kilometer afhaspelen, startend met 1 km en eindigend op 28 februari met 28 km. “Het is tot nu toe al fantastisch geweest en ik hoop het natuurlijk nog enkele dagen uit te houden.”

Afgelopen zondag liep Sint-Eloois-Winkel letterlijk en figuurlijk storm voor ‘20 voor Sander’. Die dag legde Karel Van Eeckhout samen met heel wat vrienden van Sander Heldenbergh 20 kilometer af als eerbetoon aan hun overleden vriend.

Eerder was ‘406 for Suzanne’ al te gast in Ruystershove voor Emil Claeys en bij de KSA Meisjes voor Karels overleden zus Suzanne. Op 28 februari zal het exact vijf jaar zijn dat zijn zus overleed.

“Op de drie zondagen hebben we telkens al veel volk mogen ontmoeten, hoewel het weer elke keer niet meezat. Maar de mensen trotseren dat en we hielden er met zijn allen een warm gevoel aan over.”

Maandag slotloop aan Blauwhuis

Toen wij Karel woensdag aan de lijn kreeg waren zijn ouders de 23 kilometer aan het wandelen. “Zelf zal ik vandaag fietsen, de voorbije dagen heb ik meer dan 100 kilometer gelopen en mijn lichaam spartelt wat tegen. Ik hoop natuurlijk heelhuids het weekend te overleven om zo maandag in Izegem mijn laatste tocht te kunnen aanvatten. Ik zal aan het Blauwhuis starten voor twee lussen van 14 kilometer. Inpikken kan dus.”