40 jubilarissen van Thuiszorg Familiezorg werden in de bloemetjes gezet

Thuiszorg Familiezorg zet naar goede gewoonte haar verzorgenden met een vijfvoud van dienstjaren in de bloemen. “Elk van hen is een steun en toeverlaat voor heel wat gezinnen in Kortrijk en omstreken. Zij maken het verschil voor veel mensen die hulp nodig hebben”, duidt Lies Van Moerkerke als regionaal diensthoofd in Kortrijk.

Met ruim 2.100 medewerkers waarvan circa 1.700 in dienstverband en circa 400 op vrijwillige of freelance basis, mag Thuiszorg Familiezorg zich een belangrijke werkgever noemen in West-Vlaanderen. “In regio Kortrijk breidt de werking nog altijd uit, en dat dankzij het engagement van ongeveer 300 medewerkers, waarvan er vandaag 171 aanwezig zijn voor een extra Wintermarktje met lekkers en koffie of thee en ook om ervaringen uit te wisselen”, vertelt Lies verder. “Onze regio bestaat uit 9 sectoren en loopt langs de steden en gemeenten van Zuid-West-Vlaanderen van Menen tot Waregem.” Gezinsvriendelijkheid, goede en veilige werkomstandigheden, evenwaardige samenwerking, medeverantwoordelijkheid, persoonlijke ontplooiing en financiële geborgenheid zijn kernwaarden in het medewerkersbeleid van Thuiszorg Familiezorg. “De effecten daarvan blijken onder meer uit de hoge anciënniteit. Zo vieren we vandaag vier verzorgenden die 35 jaar in dienst zijn: Els, Heidi, Hilde en Sophie. Er zijn ook twee verzorgenden die respectievelijk 40 en 41 jaar in beroepsdienst zijn: met name Kathelijne en Martine.

De dienstverlening omvat een zeer breed gamma

Kathelijne (59) is afkomstig uit Tiegem en Martine (60) uit Marke. Zij beredderen de huishoudens van de mensen die thuis dagzorgen genieten. “Het is dagelijks op meerdere plaatsen present zijn om mensen te helpen met wassen, verzorgen, medicatie, helpen met eten of gewoon begeleiden met het avondeten. Het is soms de enige keer per dag dat de mensen iemand zien. Ze willen ook eens een praatje maken en daar maken we tijd voor”, duiden de dames. “Het gaat om zorg of ondersteuning van kinderen en gezin, of iemand begeleiden die uit de kliniek komt, ook thuisverzorging en huishoudhulp, psychologische zorg of zorg bij dementie. De dienstverlening omvat een zeer breed gamma.” De meer dan 40 medewerkers die een vijfvoud van dienstjaren hebben kregen een zelfgemaakt dessertbuffet aangeboden met thee, koffie of andere drankjes en kregen na afloop een geschenkje en bloemen. “Elk van hen is een steun en toeverlaat voor heel wat gezinnen in Kortrijk en omstreken. Zij maken het verschil voor veel mensen die hulp nodig hebben”, besluit Lies Van Moerkerke. Het feest had plaats in OC De Troubadour in Bissegem.