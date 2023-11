40-jarigen houden reüniefeest in restaurant Sint-Amandusschool

Gezelligheid troef tijdens het reüniefeest van de Meulebeekse 40-jarigen in het restaurant van de Sint-Amandusschool. ‘Anders dan anders’ was het motto en de initiatiefnemers slaagden in hun opzet. Deze 40-jarigen waren er: Ann Coudenys, Annelies Biebuyck, Annelies Schietgat, Arne Durnez, Bert Coene, Bert Coryn, Bert Deras, Bert Verdru, Charlotte Spriet, Davy Delmotte, Delphine Roelens, Robin Dobbels, Dries Desseyn, Ellen Plets, Heidi Debouverie, Ines Ide, Jan Belaen, Joep Mestdagh, Katrien Van Vooren, Kim Walschap, Koen Verschatse, Kristof Desplenter, Lesley-Anne Windels, Letizia Vanden Broele, Lieselot Devriese, Marc Dejonghe, Marieke Coudenys, Matthias Mingolla, Merel Vercoutere, Pieter Alliet, Pieter Lamon, Pieter Vercruysse, Raf Vanlerberghe, Renaat Coudenys, Sara Bruyneel, Serge Jacobs, Sofie Declerck, Stefaan Veys, Stefanie Delbaere, Tamara Litaer, Tine Veys, Tom Lannoo en Xavier Duprez. (LB/foto Luc)