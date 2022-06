40 jaar volleybalclub VKt: hulde aan pioniers Herman en Geert

In het Dienstenhuis Groenhove heeft de Torhoutse volleybalclub VKt, opgericht in 1982, zijn 40ste verjaardag gevierd. Voor twee pioniers, de zogenoemde ‘founding fathers’, het momentum om het bestuur vaarwel te zeggen, al blijven ze in ‘hun’ club actief: Herman Vandepoele (80) en Geert Neels (70).

“Na 40 jaar zijn ze nóg steunpilaren”, stak voorzitter Paul Vanthournout de loftrompet. “We kunnen hen niet missen.”

Paul bracht meteen ook de derde pionier en eerste voorzitter in herinnering: Jan Priem, helaas eind 2013 overleden. Jan en zijn vrouw Chris Grandsard hebben heel veel voor het Volleybalkollektief Torhout betekend.

Legendarische ‘pruimenvergaderingen’ bij Herman

Als begenadigde spreker typeerde Paul Vanthournout in zijn met fijne humor gelardeerde speech de gehuldigde pioniers treffend.

“Herman is eerst 22 jaar als speler actief geweest en heeft, de prehistorie van het VKt meegerekend, als bestuurslid 54 seizoenen op de teller staan”, aldus Paul. “Voorts was hij jaren actief als scheidsrechter en lid van de klachtencommissie. Hij is het prototype van het bestuurslid voor wie nooit iets te veel is. Emotioneel ook. Een man bij wie er al eens een krachtterm over de lippen rolde, maar als er gewerkt moest worden, kon je altijd op hem rekenen. De zogenoemde ‘pruimenvergaderingen’ bij hem thuis waren legendarisch. Na het consumeren van de verschillende soorten pruimen die Herman teelt, kwam steevast de zelfgestookte, straffe pruimenjenever op tafel.”

Uit de oude doos… De VKt-kampioenenploegen die in juli 2003 op het stadhuis gehuldigd werden. Helemaal links pionier Herman Vandepoele, achteraan pionier Geert Neels (het hoogst uitstekend) en helemaal rechts voorzitter Paul Vanthournout. © Johan Sabbe

“Herman zorgde er de laatste jaren hondstrouw voor dat de matchen goed georganiseerd konden beginnen. De wedstrijdbladen, en later de tablets, lagen altijd pico bello in orde, het brood en de koeken werden afgehaald, net als de toespijs en wijn. Voorts hield hij de score bij en ruimde het veld op. De bekroning met De Koarle in 2014, de Torhoutse trofee voor sportverdienste, was dan ook meer dan terecht. Zijn vrouw Diane Vandenbulcke was zijn steun en toeverlaat. Recent vroeg Herman me nog: ‘weet je hoeveel liter soep Diana wel voor VKt gemaakt heeft?’ Geen idee, Herman, maar die soep was maar een fractie van wat Diana voor VKt betekende.”

Geert werd ooit ei zo na Trainer van het Jaar

Geert Neels dan, de alom geprezen volleybaltrainer. Paul: “Geert heeft zich na zijn spelerscarrière ontpopt tot een van de beste trainers-coaches van België. Ooit eindigde hij derde in de verkiezing van Nationale Volleybaltrainer van het Jaar. Hij maakte sportief weleens een zijsprongetje naar een andere club, maar hij bleef al die jaren bestuurslid van het VKt. Klikte het binnen onze vereniging uitzonderlijk niet tussen een trainer en de spelers, dan konden we op Geert rekenen om als depanneur het team weer op de rails te krijgen. Onvergetelijk blijft hoe twee speelsters van het fanionteam destijds in de cafetaria voor hem op de knieën gingen zitten om hem te smeken als trainer terug te keren. Menig jonge coach die bij VKt startte, was blij om zo’n mentor als hij te hebben.”

“Alhoewel het niet altijd gemakkelijk is, kun je uit ‘geven’ veel voldoening halen”

“Een van zijn grote bekommernissen, al heel vroeg in de clubgeschiedenis, was de jeugdwerking. Hij streefde naar de uitbouw van een stabiele groep jeugdtrainers, die een duidelijke lijn volgde. Samen met Pascale Marichal lag hij aan de basis van de hoge vlucht die onze jeugdwerking genomen heeft. Hij was al die tijd een verbindende kracht in het bestuur, een volleybalkenner pur sang en een man met visie.”

Inzet en engagement voor het verenigingsleven

Paul raakte nog even de kern van het verenigingsleven. “We leven in een tijd waarin maar al te vaak wordt herhaald dat je vooral voor jezelf moet zorgen, een excuus om quasi uitsluitend te investeren in de kleine, nabije kring. Gelukkig bestaan er toch nog heel wat mensen die de deuren opengooien en een stuk verantwoordelijkheid willen nemen naar anderen toe. Want we beseffen het soms niet altijd, maar uiteindelijk krijg je maar iets in het leven, als je zelf veel geeft. En hoewel het niet altijd gemakkelijk is, kun je uit dat ‘geven’ veel voldoening halen.”

“Uiteindelijk is dit wat blijft als alle volleybalstormen gaan liggen zijn en de laatste bal geslagen is: de genegenheid die onder elkaar is ontstaan vanuit een gedeelde passie, in dit geval het volleybal. Met de drive om team te vormen en wederzijds respect en vriendschap te koesteren. VKt was en is voor velen, vooral jonge mensen, een onuitwisbare periode in hun leven. Een belangrijk instrument tot persoonlijke en sociale groei, tot inzet en engagement.”