40 jaar nadat Bernard z’n eerste broodjes bakte, zetten Désiré en Lore zijn levenswerk verder: “Onze stiel is nu zeldzaam”

Bakkerij Bernard in Geluwe bij Wervik viert veertig jaar met een feestweek. Stichters Bernard en Ann zijn al even met pensioen, maar zoon Désiré en zijn vrouw Lore zetten hun levenswerk verder onder de kerktoren.“In de tijd van mijn ouders waren hier dertien bakkerijen, nu zijn er nog twee.”

“Mijn vader is nu 63 jaar”, vertelt Désiré Masschelein, de 32-jarige zoon van Bernard. “Hij ging meer dan twee jaar geleden met pensioen, omdat hij fysiek op was. Toen hij begon waren hier dertien bakkerijen, nu zijn er nog twee. De ambachtelijke bakkerijen zijn aan het uitsterven.”

Zware job

De bakkerij in de dorpskern van de Wervikse deelgemeente Geluwe werd enkele jaren geleden overgenomen door Désiré en zijn vrouw Lore Feys (31) uit de Ieperse deelgemeente Boezinge. De tweede generatie behoudt de naam van de eerste generatie. “Omwille van de naamsbekendheid in de streek en uit respect voor het levenswerk van Bernard en Ann”, zegt het koppel, dat deze week elke dag iets meegeeft met de klanten. “Telkens een verrassing, om samen ons jubileum te vieren.”

Aan de zijde van zijn ouders zag Désiré de bakkersstiel evolueren. “Het machinepark is sterk verbeterd, zoals de koelingssystemen om alles langer vers te houden. Toch zijn er nog amper mensen die deze stiel willen doen, omdat het een zware job blijft door het nacht- en weekendwerk. De warme bakker is zeer zeldzaam geworden.”

Hecht team

Ook de zoektocht naar personeel blijkt niet evident. “De meesten willen daguren en een vrij weekend”, zegt Lore. “Bij de flexi’s merkten we de voorbije vijf jaar een mentaliteitswijziging: men wil een betere work-life balance. Vroeger werkte men hard om veel te vergaren. Nu willen ze een extra centje om eens op weekend of uit eten te gaan. Gelukkig hebben wij momenteel wel een trouw team van flexi’s en studenten, die elke weekend het beste van zichzelf geven.”

“Daarnaast hebben we een hecht team van trouwe medewerkers, die hier bijna allemaal minstens tien jaar werken. Eén iemand is er al bij van het prille begin. We zijn dankbaar, want zonder hen kunnen we niks ondernemen. Ook onze afnemers zijn uiterst trouw, zoals Traiteur Bruno die al 30 jaar onze producten verkoopt in zijn zaak in Zonnebeke.”

Hart en ziel

Dat geeft het koppel voldoende vertrouwen om van Bakkerij Bernard een levenswerk te maken. “Zoals mijn ouders ga ik er mijn hart en ziel in steken, maar niet tot ik kapotgewerkt ben”, aldus Désiré. “Een carrière als warme bakker heeft ook voordelen.”

“Zoals elke dag wakker worden met een zalige geur”, vertelt Lore. “Ook voor onze kindjes is het supertof. Een ambachtsman vind je niet meer zo makkelijk. Een mooi taartje vervaardigen of experimenteren met chocolade, dat is allerminst vanzelfsprekend.”

Ambacht

“Het geeft voldoening, wanneer ik dan complimenten hoor”, aldus Désiré. “De helft van Geluwe komt hier zondagochtend onze pistolets halen. Machtig, de winkel staat weer vol, denk ik dan. Zeker in het weekend waarderen mensen nog altijd onze ambacht.” (TP)