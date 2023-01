40 jaar cel voor Vandecasteele: Lahbib ontbiedt Iraanse ambassadeur

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib ontbiedt dinsdag nog de Iraanse ambassadeur. Ze doet dat nadat eerder dinsdag bekend raakte dat Olivier Vandecasteele, de enige Belgische gevangene in Iran, geen 28 jaar maar wel 40 jaar gevangenisstraf heeft gekregen.

Reuters berichtte dinsdag dat het Iraanse nieuwsagentschap Tasnim de informatie verspreidde dat Vandecasteele twaalf jaar meer cel krijgt dan aanvankelijk was beslist op een “schijnproces” in november. Hij zou daarnaast veroordeeld zijn tot 74 zweepslagen. Volgens Tasnim zou de Belg zich hebben schuldig gemaakt aan vier criminele feiten, onder meer spionage bij de Islamitische Republiek van Iran ten voordele van buitenlandse inlichtingendiensten.

We zullen de Iraanse ambassadeur vandaag nog ontbieden vanwege de informatie die in de pers is verspreid, laat minister Lahbib weten op Twitter. “Iran heeft geen officiële informatie gegeven over de aanklachten tegen Olivier Vandecasteele of over zijn proces”, luidt het voorts. “België blijft deze willekeurige opsluiting veroordelen en stelt alles in het werk om er een einde aan te maken en de omstandigheden van de detentie te verbeteren.”