40 Cirrus-sportvliegtuigen verzamelden op luchthaven

Het was druk op Luchthaven Oostende-Brugge tijdens het hemelvaartweekend. De luchthaven en het North Sea Aviation Center verwelkomden er 40 Cirrus-sportvliegtuigen. De Cirrus Owners and Pilots Association (COPA) die wereldwijd leden telt, landde op donderdag 18 mei voor een vierdaags event in Oostende, waar ze verwelkomd werden door burgemeester Bart Tommelein. “Een unieke gelegenheid om de luchthaven en Oostende op de kaart te zetten”, vond hij.

COPA houdt jaarlijks een bijeenkomst voor eigenaars en piloten van vliegtuigen van fabricant Cirrus, en dit jaar was Oostende dus de plaats van afspraak. De toestellen waren afkomstig uit verschillende landen, waaronder Nederland, Duitsland, Denemarken, de UK en zelfs de Verenigde Staten. Bij hun aankomst in Oostende werden deelnemers ontvangen in het North Sea Aviation Center door onder andere burgemeester Bart Tommelein, Adjunct CEO van de luchthaven Ann Vanpraet en Managing Director van NSAC Erik Vermeersch.

“Via dit unieke event bewezen we nogmaals dat de luchthaven dé toegangspoort tot West-Vlaanderen is. Niet alleen voor reizigers, maar ook voor bedrijven en zakenmensen”, zegt CEO Eric Dumas. Tijdens het vierdaagse event konden de deelnemers onder andere genieten van bezoeken aan Brugge, Oostende en Ieper.

Op zondag vertrokken de vliegtuigen opnieuw huiswaarts. (HH)